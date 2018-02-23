Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Политолог США предупреждает Украину о проблемах, которые могут прийти вместе с миротворцами

23.02.2018 08:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Политолог США предупреждает Украину о проблемах, которые могут прийти вместе с миротворцами

Политолог Соединенных Штатов Америки, старший научный сотрудник вашингтонского Центра анализа европейской политики Брайан Уитмор заявил, что появление на востоке Украины международного миротворческого контингента было бы хорошим моментом, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Апостроф». Однако при этом эксперт добавил, что стоит обратить особое внимание на мотивы Кремля в этом вопросе.

В частности, политолог заявил: «В этом вопросе точно есть прогресс. Думаю, было бы просто замечательно, если бы миротворцы все же попали на Донбасс». При этом он подчеркнул: «Я бы с очень большим подозрением относился к российским мотивам согласиться на миротворцев на Донбассе. Дьявол всегда в деталях, поэтому надо быть внимательными по поводу того, о каких миротворцах идет речь».

При этом Уитимор подчеркнул: «Мне бы очень хотелось напомнить, что миротворцы находились в Абхазии и Южной Осетии до 2008 года. И все мы знаем, что произошло в Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. И сейчас происходит мягкая аннексия этих двух территорий в состав России». 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, миротворцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх