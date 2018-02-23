Польша готовит в Украине новую «религиозную» провокацию

23.02.2018 17:07

На ближайшее воскресение, 25 февраля, запланирован визит представителей польского президента на празднование 74 годовщины убийства поляков в Гуте Пеняцкой членами 14-й дивизии СС «Галичина» и представителями УПА, передает replyua.net.

Согласно информации «Польского Радио», визит в Украину совершат вице-министр иностранных дел Ян Дзедзичак, президентский министр Адам Квятковский и вице-председатель Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик. Как стало известно, приглашение совершить такой визит поступило от римо – католического прихода в селе Броды. Стоит отметить, что, согласно заявлениям членов делегации, у визита нет политически мотивов.



«Мы едем туда для участия в религиозных мероприятиях», – сказал один из министров. При этом он добавил, что ныне наблюдаемый кризис в отношениях Киева и Варшавы не может быть причиной отказа властей Польши от чествования памяти убитых в Украине поляков.



Напомним, что ранее спикер Сената Польши Станислав Карчевский в интервью журналистам заявил, что нашумевший польский закон об Институте национальной памяти, ставший причиной конфликта в отношениях с Украиной, Израилем и США, не будет действовать до тех пор, пока Конституционный суд не выяснит все спорные моменты.