- Не хуже Javelin: Муженко рассказал, какое оружие получит Украина в этом году19:07
- СБУ: Российские спецслужбы готовят захват храмов в Украине18:50
- И ради такой погоды мы все так ждали этих выходных? Шокирующий прогноз18:35
- В аннексированном Крыму решили снизить цены на отдых18:00
- Польша готовит в Украине новую «религиозную» провокацию17:07
- Ходаковский о ситуации в ОРДО: «Мы не можем защитить себя»16:49
- У Порошенко уточнили, когда могут уволить Гонтареву16:30
- В Киеве нашли собаку за «200 тысяч гривен»16:03
- СБУ заявили об активизации деятельности спецслужб РФ по дестабилизации ситуации в Украине15:45
- Синоптик рассказала, когда в Украине отступят морозы и начнется оттепель15:30
Польша устроила украинцам допросы с пристрастием и “сладкие дни”
Польское правительство с безразличием относится к разрушенным украинским памятникам на своей территории
Соответствующие примеры привел вице-премьер-мининстр Украины Павел Розенко.
По его словам, на сегодняшний день в Польше разрушено восемь украинских памятников, которые до сих пор не восстановлены.
“Мы передали польской стороне конкретный перечень восьми памятников. Хочу отметить, что два из разрушенных памятников были легальными на территории Польши, но до сих пор не восстановлены”, – сказал Розенко.
Отметим, в Польше в течение 2014-2017 годов произошли 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе – на могилах.
Также Розенко назвал недопустимими вопросы к украинцам, которые хотят жить в Польше, об их отношении к Степану Бандере.
“Мы отслеживаем эти случаи, и эта информация поступила в том числе от объединения украинцев в Польше, и эта информация была мной лично доведена до представителей польской делегации. Мы считаем, что такие вещи недопустимы”, – заявил чиновник.
По словам вице-премьера, это еще раз подтверждает опасность принятия закона об Институте национальной памяти.
“Это пока не массовые явления, единичные, но такие факты есть. Если сейчас просто решают вопрос давать визу или не давать визу, давать”карту поляка” или не давать, задавая такие вопросы, а завтра может быть уже уголовная ответственность”, – подытожил Розенко.
Напомним, мнение польских политиков по поводу принятия “антибандеровского” закона об институте национальной памяти разделилось радикально. Как стало известно, лидер крупнейшей оппозиционной партии страны “Гражданская платформа” Гжегож Схетына назвал закон “дипломатической катастрофой”.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, допрос
- Ходаковский о ситуации в ОРДО: «Мы не можем защитить себя»16:49
- На Луганщине задержан пограничник во время получения шести тысяч взятки16:15
- Боевики укрепляют позиции вдоль линии разграничения в Донбассе13:40
- В ОРДЛО формируют батальоны боевиков для отправки в Сирию12:58
- Что изменит закон о реинтеграции Донбасса11:49
- Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах серьезные очереди10:04
- Россия отгородилась от ОРДЛО «карантинной полосой»07:30
- В «ЛНР» опять пропала связь Vodafone07:10
- Vodafone в Донецке. Можно ли позвонить от ОБСЕ?22:33
- На работу украинских снайперов боевики ответили "Градом"22:10
- Не хуже Javelin: Муженко рассказал, какое оружие получит Украина в этом году19:07
- СБУ: Российские спецслужбы готовят захват храмов в Украине18:50
- И ради такой погоды мы все так ждали этих выходных? Шокирующий прогноз18:35
- 7 советов по борьбе с апатией18:16
- В аннексированном Крыму решили снизить цены на отдых18:00
- Ученые рассказали, когда к Земле приблизится огромный астероид17:45
- Медики объяснили, чем полезен дневной сон17:25
- Польша готовит в Украине новую «религиозную» провокацию17:07
- Ходаковский о ситуации в ОРДО: «Мы не можем защитить себя»16:49
- У Порошенко уточнили, когда могут уволить Гонтареву16:30
- 7 советов по борьбе с апатией18:16
- Медики объяснили, чем полезен дневной сон17:25
- Врачи запретили родителям практиковать совместный сон с детьми12:10
- Шоколад может стать в будущем роскошью, - ученые09:52
- Польза куркумы с водой для здоровья08:49
- Медики подсказали, как быстро восстановить организм после алкоголя07:55
- Дорогой в оккупированный Крым: Как люди пересекают админграницу21:48
- Що буде, коли Донбас повернеться до України16:44
- За чей счет банкет? В Украине придумали, как блокировать российские сайты16:27
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?13:37
- Указ Захарченко о полном запрете на выезд из Донбасса в Украину с 1 марта: главарь "ДНР" сделал официальное заявление
- В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали
- Отключение "МТС" на оккупированном Донбассе: житель Донецка назвал цифру, раскрывающую масштаб аферы Захарченко
- "Родных с подконтрольной Украине территории - в отдельную графу", - Захарченко новым "указом" запустил в "ДНР" "бомбу замедленного действия"
- В «ДНР» разрешили ездить с украинскими номерами при одном условии
- У Захарченко жители оккупированного Донецка массово переезжают жить в Украину: соцсети сообщили о признаке активного бегства из "ДНР"
- В Украину идут сильные морозы: синоптики рассказали, в каких областях будет холоднее всего
- "Это издевательство над людьми..." - жители Донецка рассказали, к чему привел резонансный указ Захарченко
- Террористы "ЛДНР" попросили амнистии: Украина жестко ответила
- Климкин: «Для оккупированного Донбасса есть только два пути»