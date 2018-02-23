Польша устроила украинцам допросы с пристрастием и “сладкие дни”

23.02.2018 13:20

Польское правительство с безразличием относится к разрушенным украинским памятникам на своей территории

Соответствующие примеры привел вице-премьер-мининстр Украины Павел Розенко.

По его словам, на сегодняшний день в Польше разрушено восемь украинских памятников, которые до сих пор не восстановлены.

“Мы передали польской стороне конкретный перечень восьми памятников. Хочу отметить, что два из разрушенных памятников были легальными на территории Польши, но до сих пор не восстановлены”, – сказал Розенко.

Отметим, в Польше в течение 2014-2017 годов произошли 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе – на могилах.

Также Розенко назвал недопустимими вопросы к украинцам, которые хотят жить в Польше, об их отношении к Степану Бандере.

“Мы отслеживаем эти случаи, и эта информация поступила в том числе от объединения украинцев в ​​Польше, и эта информация была мной лично доведена до представителей польской делегации. Мы считаем, что такие вещи недопустимы”, – заявил чиновник.

По словам вице-премьера, это еще раз подтверждает опасность принятия закона об Институте национальной памяти.

“Это пока не массовые явления, единичные, но такие факты есть. Если сейчас просто решают вопрос давать визу или не давать визу, давать”карту поляка” или не давать, задавая такие вопросы, а завтра может быть уже уголовная ответственность”, – подытожил Розенко.

Напомним, мнение польских политиков по поводу принятия “антибандеровского” закона об институте национальной памяти разделилось радикально. Как стало известно, лидер крупнейшей оппозиционной партии страны “Гражданская платформа” Гжегож Схетына назвал закон “дипломатической катастрофой”.