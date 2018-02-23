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Россия запретила молочную продукцию
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) запрещает с 26 февраля 2018 года ввоз в Россию молочной продукции из Беларуси.
Об этом говорится в заявлении российской службы, передает Апостроф.
Отмечается, что такие меры приняты "в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в РФ".
Запрет распространяется на молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом; молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущённые; сыворотку молочную наливную, концентрированную, сухую; концентрат сывороточного и молочного белка.
Запрет продлится "до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь и урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Беларусь, молоко, запрет
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