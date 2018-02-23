Россия запретила молочную продукцию

23.02.2018 19:20

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) запрещает с 26 февраля 2018 года ввоз в Россию молочной продукции из Беларуси.

Об этом говорится в заявлении российской службы, передает Апостроф.

Отмечается, что такие меры приняты "в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в РФ".

Запрет распространяется на молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом; молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущённые; сыворотку молочную наливную, концентрированную, сухую; концентрат сывороточного и молочного белка.

Запрет продлится "до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь и урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции".

Источник: https://from-ua.com