СБУ накрыла штаб сепаратистов РФ на Закарпатье

23.02.2018 21:35

Служба безопасности Украины пресекла проведение в Ужгороде четвертого февраля фейковых слушаний о предоставлении венгерской автономии на Закарпатье, о чем в ходе брифинга сказал заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, пишет replyua.net со ссылкой на «УНН». Согласно словам правоохранителя, ведомство установило двух исполнителей.



Кононенко отметил: «Это два иностранных гражданина, являющиеся членами радикальной партии одной из стран Европейского Союза, чьи личности были определены. Мы будем добиваться их выдачи через соответствующие структуры». Примечательно, что по данным правоохранителей, организатором указанной акции является гражданин России Пономарев, который, выполняя задание российских спецслужб, занимался поиском исполнителей.



Кононенко также отметил, что это лицо известно СБУ с 2015 года, когда им подыскивались исполнители для подрыва в День Конституции в Николаеве ракетного крейсера «Украина». Как ранее уже сообщалось, Геннадий Москаль, руководитель Закарпатской ОГА, вычислил на Закарпатье сторонников «ЛДНР».

Источник: http://replyua.net