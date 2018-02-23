СБУ: Российские спецслужбы готовят захват храмов в Украине

23.02.2018 18:50

Российские спецслужбы готовят обострение конфликта между конфессиями УПЦ КП и УПЦ МП.

Такое заявление сделал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко. Он отметил: «Наиболее перспективным, по мнению представителей российских спецслужб, является раздувание противостояния в украинском православии. Именно на провоцирование обострения в этом направлении будут направлять усилия в ближайшее время. Для этого россияне планируют использовать имеющийся арсенал подконтрольных церковных и околоцерковных организаций, а также тему патриотических структур».

При этом он отметил, что СБУ уже фиксирует налаживание контактов и готовность российской стороны для передачи средств на выполнение подобных заказов.

Кононенко заявил, что для провокаций спецслужбы России планируют использовать религиозные организации Украинской православной церкви Московского Патриархата.

Источник: https://donpress.com