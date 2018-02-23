СБУ заявили об активизации деятельности спецслужб РФ по дестабилизации ситуации в Украине

23.02.2018 15:45

СБУ фиксирует активизацию деятельности спецслужб РФ по дестабилизации ситуации в Украине.

Заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко отметил: «Нами фиксируется дальнейшая активизация устремлений Российской Федерации в Украину с целью дестабилизации ситуации внутри нашего государства и дискредитации нашего государства перед мировым сообществом. Новым приоритетным направлением на фоне инспирирования спецслужбами искусственных межнациональных конфликтов является создание искусственных межконфессиональных конфликтов в Украине».

По словам Кононенко, спецслужбы РФ намерены приложить усилия на «раздувание противостояния в украинском православии» Также, он добавил: «Наиболее перспективным по мнению представителей российских спецслужб является раздувание противостояния в украинском православии. Именно на провоцирование обострения в данном направлении будут направляться основные усилия противника в ближайшее время. Для этого россияне планируют использовать имеющийся арсенал подконтрольных церковных и околоцерковных организаций. Следует отметить, что нами уже фиксируется налаживание контактов в этом направлении и готовность российской стороны для передачи средств на выполнение подобных заказов».

Источник: https://donpress.com