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СБУ заявили об активизации деятельности спецслужб РФ по дестабилизации ситуации в Украине
СБУ фиксирует активизацию деятельности спецслужб РФ по дестабилизации ситуации в Украине.
Заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко отметил: «Нами фиксируется дальнейшая активизация устремлений Российской Федерации в Украину с целью дестабилизации ситуации внутри нашего государства и дискредитации нашего государства перед мировым сообществом. Новым приоритетным направлением на фоне инспирирования спецслужбами искусственных межнациональных конфликтов является создание искусственных межконфессиональных конфликтов в Украине».
По словам Кононенко, спецслужбы РФ намерены приложить усилия на «раздувание противостояния в украинском православии» Также, он добавил: «Наиболее перспективным по мнению представителей российских спецслужб является раздувание противостояния в украинском православии. Именно на провоцирование обострения в данном направлении будут направляться основные усилия противника в ближайшее время. Для этого россияне планируют использовать имеющийся арсенал подконтрольных церковных и околоцерковных организаций. Следует отметить, что нами уже фиксируется налаживание контактов в этом направлении и готовность российской стороны для передачи средств на выполнение подобных заказов».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, СБУ
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