Синоптик рассказала, когда в Украине отступят морозы и начнется оттепель

23.02.2018 15:30

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды до начала марта. В ближайшие дни в Украине ударят морозы, а потеплеет не раньше 3 марта.

Об этом сообщает Opinion.biz.ua.

В субботу, 24 февраля, снег охватит значительную часть территории Украины. При этом в западных и северных областях ожидается усиление ветра.

В воскресенье, 25 февраля снег ослабнет и прекратится. Мороз не станет слабее, а с начала следующей недели усилится еще на несколько градусов. Ночью ожидается до -20.

Понедельник, 26 февраля, обещает быть без осадков.

Во вторник-среду, 27 и 28 февраля, в Украине снова пройдут снегопады.

В начале весны, 1-2 марта, мороз еще будет свирепствовать.

И только с 3 марта мороз начнет ослабевать.

В Киеве конец февраля и начало марта ожидаются холодными. В столице температура воздуха постепенно опустится ночью от -10...-14 до -16...-20. А в дневные часы от -4...-7 до -8...-12. Снег в Киеве вероятен 24 и 27-28 февраля.

При этом синоптик отмечает, что прогноз ориентировочный и могут быть изменения.

Источник: https://strana.ua