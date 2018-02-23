У Порошенко уточнили, когда могут уволить Гонтареву

23.02.2018 16:30

Претендент на пост главы НБУ уже начал консультации с парламентскими фракциями, рассказала Ирина Луценко

В следующий четверг, 1 марта, в Верховной Раде может пройти голосование об увольнении Валерии Гонтаревой и назначении нового главы Национального банка Украины (НБУ), сообщила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

По ее словам, с претендент на пост главы НБУ Яковом Смолием парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" встретится в понедельник, 26 февраля.

"Смолий уже начал консультации с фракциями. В понедельник он будет приглашен к нам на фракцию", – рассказала Ирина Луценко.

Ранее дату 1 марта для голосования в Раде по кандидатуре Смолия называл также спикер парламента Андрей Парубий.

Напомним, в середине января президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначении на этот пост Якова Смолия. Гонтарева фактически не работает в НБУ с весны 2017 года, однако формально так и не была уволена – парламент долго ждал представления от президента.

Согласно процедуре, увольнение главы НБУ возможно только после его отчета перед парламентом. Гонтарева еще летом заявляла, что готова предоставить отчет в любой момент.

5 февраля комитет Верховной Рады Украины по финансовой политике и банковской деятельности рекомендовал парламенту уволить главу НБУ Валерию Гонтареву и назначить на ее должность действующего исполняющего обязанности главы Нацбанка Якова Смолия.

Источник: https://www.segodnya.ua



