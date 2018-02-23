Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинцам запретят выезжать из страны

23.02.2018 14:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцам запретят выезжать из страны

Плательщики алиментов должны подавать ежеквартальные отчеты об отсутствии у них задолженности. Такое заявление сделал директор департамента исполнительной службы Министерства юстиции Алексей Воробьев.

При этом Воробьев отмечает, что его ведомству неважно, как именно будет осуществляться платеж: “Нам не важно, каким образом он будет платить наличными или банковским переводом. Он должен предоставить отчет о том, что он не имеет задолженности”.

Однако следует учитывать, что плательщик алиментов должен предоставить расписку, если оплата происходит за наличный расчет.

Проверять наличие или отсутствие задолженности по уплате алиментов министерство юстиции будет раз в три месяца. В том случае, если после квартальной проверки у плательщика алиментов будет задолженность, его внесут в государственный реестр должников.

В качестве наказания злостным неплательщикам запретят путешествия за границу. Чтобы покинуть пределы Украины плательщик алиментов должен будет погасить долги и предоставить соответствующий отчет об оплате, только в этом случае он сможет выехать.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, запрет, алименты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх