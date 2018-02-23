- Не хуже Javelin: Муженко рассказал, какое оружие получит Украина в этом году19:07
- СБУ: Российские спецслужбы готовят захват храмов в Украине18:50
- И ради такой погоды мы все так ждали этих выходных? Шокирующий прогноз18:35
- В аннексированном Крыму решили снизить цены на отдых18:00
- Польша готовит в Украине новую «религиозную» провокацию17:07
- Ходаковский о ситуации в ОРДО: «Мы не можем защитить себя»16:49
- У Порошенко уточнили, когда могут уволить Гонтареву16:30
- В Киеве нашли собаку за «200 тысяч гривен»16:03
- СБУ заявили об активизации деятельности спецслужб РФ по дестабилизации ситуации в Украине15:45
- Синоптик рассказала, когда в Украине отступят морозы и начнется оттепель15:30
Украинцам запретят выезжать из страны
Плательщики алиментов должны подавать ежеквартальные отчеты об отсутствии у них задолженности. Такое заявление сделал директор департамента исполнительной службы Министерства юстиции Алексей Воробьев.
При этом Воробьев отмечает, что его ведомству неважно, как именно будет осуществляться платеж: “Нам не важно, каким образом он будет платить наличными или банковским переводом. Он должен предоставить отчет о том, что он не имеет задолженности”.
Однако следует учитывать, что плательщик алиментов должен предоставить расписку, если оплата происходит за наличный расчет.
Проверять наличие или отсутствие задолженности по уплате алиментов министерство юстиции будет раз в три месяца. В том случае, если после квартальной проверки у плательщика алиментов будет задолженность, его внесут в государственный реестр должников.
В качестве наказания злостным неплательщикам запретят путешествия за границу. Чтобы покинуть пределы Украины плательщик алиментов должен будет погасить долги и предоставить соответствующий отчет об оплате, только в этом случае он сможет выехать.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, запрет, алименты
- В Украине запретили российскую книгу о самогоноварении
- Цель Захарченко намного хитрее: жители "ДНР" возмущены запретом выезжать в Украину и назвали реальную причину указа
- В Украине запретят еще несколько сайтов
- Под запрет в Украине попали два фильма Рязанова
- В Украине запретят «шампанское» и «коньяк»
- В "Русском блоке" не понимают, почему их пытаются запретить (ВИДЕО)
- Ходаковский о ситуации в ОРДО: «Мы не можем защитить себя»16:49
- На Луганщине задержан пограничник во время получения шести тысяч взятки16:15
- Боевики укрепляют позиции вдоль линии разграничения в Донбассе13:40
- В ОРДЛО формируют батальоны боевиков для отправки в Сирию12:58
- Что изменит закон о реинтеграции Донбасса11:49
- Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах серьезные очереди10:04
- Россия отгородилась от ОРДЛО «карантинной полосой»07:30
- В «ЛНР» опять пропала связь Vodafone07:10
- Vodafone в Донецке. Можно ли позвонить от ОБСЕ?22:33
- На работу украинских снайперов боевики ответили "Градом"22:10
- Не хуже Javelin: Муженко рассказал, какое оружие получит Украина в этом году19:07
- СБУ: Российские спецслужбы готовят захват храмов в Украине18:50
- И ради такой погоды мы все так ждали этих выходных? Шокирующий прогноз18:35
- 7 советов по борьбе с апатией18:16
- В аннексированном Крыму решили снизить цены на отдых18:00
- Ученые рассказали, когда к Земле приблизится огромный астероид17:45
- Медики объяснили, чем полезен дневной сон17:25
- Польша готовит в Украине новую «религиозную» провокацию17:07
- Ходаковский о ситуации в ОРДО: «Мы не можем защитить себя»16:49
- У Порошенко уточнили, когда могут уволить Гонтареву16:30
- 7 советов по борьбе с апатией18:16
- Медики объяснили, чем полезен дневной сон17:25
- Врачи запретили родителям практиковать совместный сон с детьми12:10
- Шоколад может стать в будущем роскошью, - ученые09:52
- Польза куркумы с водой для здоровья08:49
- Медики подсказали, как быстро восстановить организм после алкоголя07:55
- Дорогой в оккупированный Крым: Как люди пересекают админграницу21:48
- Що буде, коли Донбас повернеться до України16:44
- За чей счет банкет? В Украине придумали, как блокировать российские сайты16:27
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?13:37
- Указ Захарченко о полном запрете на выезд из Донбасса в Украину с 1 марта: главарь "ДНР" сделал официальное заявление
- В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали
- Отключение "МТС" на оккупированном Донбассе: житель Донецка назвал цифру, раскрывающую масштаб аферы Захарченко
- "Родных с подконтрольной Украине территории - в отдельную графу", - Захарченко новым "указом" запустил в "ДНР" "бомбу замедленного действия"
- В «ДНР» разрешили ездить с украинскими номерами при одном условии
- У Захарченко жители оккупированного Донецка массово переезжают жить в Украину: соцсети сообщили о признаке активного бегства из "ДНР"
- В Украину идут сильные морозы: синоптики рассказали, в каких областях будет холоднее всего
- "Это издевательство над людьми..." - жители Донецка рассказали, к чему привел резонансный указ Захарченко
- Террористы "ЛДНР" попросили амнистии: Украина жестко ответила
- Климкин: «Для оккупированного Донбасса есть только два пути»