Украинцам запретят выезжать из страны

23.02.2018 14:35

Плательщики алиментов должны подавать ежеквартальные отчеты об отсутствии у них задолженности. Такое заявление сделал директор департамента исполнительной службы Министерства юстиции Алексей Воробьев.

При этом Воробьев отмечает, что его ведомству неважно, как именно будет осуществляться платеж: “Нам не важно, каким образом он будет платить наличными или банковским переводом. Он должен предоставить отчет о том, что он не имеет задолженности”.

Однако следует учитывать, что плательщик алиментов должен предоставить расписку, если оплата происходит за наличный расчет.

Проверять наличие или отсутствие задолженности по уплате алиментов министерство юстиции будет раз в три месяца. В том случае, если после квартальной проверки у плательщика алиментов будет задолженность, его внесут в государственный реестр должников.

В качестве наказания злостным неплательщикам запретят путешествия за границу. Чтобы покинуть пределы Украины плательщик алиментов должен будет погасить долги и предоставить соответствующий отчет об оплате, только в этом случае он сможет выехать.

Источник: https://from-ua.com