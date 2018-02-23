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Украинцы будут официально платить за медуслуги: какие тарифы

23.02.2018 12:42
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Украинцы будут официально платить за медуслуги: какие тарифы

Уже с 2019 года в Украине должны утвердить тарифы на все медицинские услуги.

Об этом пишет Realist.

Отмечается, что в зависимости от объемов бюджета на медицину часть услуг оплатит из своего бюджета государство, а за остальное придется платить самостоятельно — с помощью страховой компании или из собственного кошелька.

Тарифы еще официально не определены, но предложения медиков уже озвучили в парламентском комитете.

Так, услугу по измерению давления предлагают оценить в 27,9 грн, лечение открытой раны пальца ноги — в 71,9 тыс. грн.

Платная медицина, уверена глава профильного комитета Ольга Богомолец, приведет к тому, что уже с 2020 года для части украинцев услуги хирурга или кардиолога окажутся не по карману.

В то же время в Минздраве говорят, что и до реформы за все медицинские услуги украинцы платили, сейчас же эту плату просто узаконят. Более того, чиновники уверены, что украинцы должны переходить на страховую медицину, тогда и возможность лечиться появится.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, медицина, тарифы
 
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