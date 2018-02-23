Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В аннексированном Крыму решили снизить цены на отдых

23.02.2018 18:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В аннексированном Крыму решили снизить цены на отдых

В нынешнем курортном сезоне в аннексированном Крыму планируется снижение цен на отдых.

«Министр курортов и туризма республики» Вадим Волченко сообщил: «В этом курортном сезоне следует ждать снижения стоимости отдыха. Роста цен не будет 100%, а вот снижение — возможно. Мы активно работаем над программами, чтобы это снижение обеспечить, и рынок слышит нас».

По его словам, сельскохозяйственный комплекс республики уже подготовил системное предложение по поставкам всех групп товаров напрямую туда, где отдыхают туристы.

Волченко отметил: «Они готовы закрыть все группы товаров. Это позволит соединить между собой фермеров-производителей, которые готовы в том числе взять на себя логистические затраты, и базы размещения, санатории, отели, пансионаты. Поставки будут вестись напрямую, без посредников, а в последующем будут созданы логистические центры. Это конкретный шаг на удешевление стоимости отдыха».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Крым, цена, отдых
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх