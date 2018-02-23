В аннексированном Крыму решили снизить цены на отдых

23.02.2018 18:00

В нынешнем курортном сезоне в аннексированном Крыму планируется снижение цен на отдых.

«Министр курортов и туризма республики» Вадим Волченко сообщил: «В этом курортном сезоне следует ждать снижения стоимости отдыха. Роста цен не будет 100%, а вот снижение — возможно. Мы активно работаем над программами, чтобы это снижение обеспечить, и рынок слышит нас».

По его словам, сельскохозяйственный комплекс республики уже подготовил системное предложение по поставкам всех групп товаров напрямую туда, где отдыхают туристы.

Волченко отметил: «Они готовы закрыть все группы товаров. Это позволит соединить между собой фермеров-производителей, которые готовы в том числе взять на себя логистические затраты, и базы размещения, санатории, отели, пансионаты. Поставки будут вестись напрямую, без посредников, а в последующем будут созданы логистические центры. Это конкретный шаг на удешевление стоимости отдыха».

Источник: https://donpress.com