В Кабмине назвали точную дату старта монетизации субсидий

23.02.2018 11:36

Монетизация субсидий в Украине начнется с 1 января 2019 года

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

“Принятый закон о жилищно-коммунальных услугах предусматривает, что монетизация субсидий на уровне домохозяйства, то есть живые деньги людям, должна начаться с 1 января 2019 года в порядке, определенном Кабинетом министров Украины”, – говорит Рева.

По его словам, до этого времени необходимо сделать некоторые шаги, которые также были прописаны.

Как сообщалось ранее, в январе выросла минималка (с 3200 до 3723 гривен). Однако за ней “подтянулись” и налоги. Так, при зарплате в 3723 грн минимальная налоговая нагрузка увеличится с 1328 до 1545 грн. Дороже работодателям обойдется и нарушение КЗоТа.

Напомним, по данным Госстата, в прошлом году украинцы задолжали за коммуналку 28 млрд грн.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на NewsOne



