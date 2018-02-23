- Не хуже Javelin: Муженко рассказал, какое оружие получит Украина в этом году19:07
- СБУ: Российские спецслужбы готовят захват храмов в Украине18:50
- И ради такой погоды мы все так ждали этих выходных? Шокирующий прогноз18:35
- В аннексированном Крыму решили снизить цены на отдых18:00
- Польша готовит в Украине новую «религиозную» провокацию17:07
- Ходаковский о ситуации в ОРДО: «Мы не можем защитить себя»16:49
- У Порошенко уточнили, когда могут уволить Гонтареву16:30
- В Киеве нашли собаку за «200 тысяч гривен»16:03
- СБУ заявили об активизации деятельности спецслужб РФ по дестабилизации ситуации в Украине15:45
- Синоптик рассказала, когда в Украине отступят морозы и начнется оттепель15:30
В Киеве нашли собаку за «200 тысяч гривен»
Собаку по кличке Бантик у киевлянина украли еще в новогодние праздники, и хозяин признается, что последние несколько недель были для него самыми трудными.
Как передает replyua.net со ссылкой на ТСН, спустя полтора месяца пса удалось вернуть хозяину. Сначала за собаку обещали 50 тысяч гривен, но похитители требовали сто тысяч, а потом хозяин и вовсе предложил двести тысяч, но в дело вмешалась полиция, благодаря которой Бантик снова оказался дома. Когда собака пропала, к ее поиску подключились все соседи, но разыскать Бантика не удалось. Позже с хозяином связались и похитители, потребовавшие сто тысяч гривен. Сначала Михаил думал просто выкупить своего четвероногого любимца, но потом решил, что это не лучший выход.
«Были готовы отдать еще большие деньги, отдать вообще все, что есть. Но разве это правильно и нормально – платить деньги бандитам, ворам», - признался он. Поэтому к делу подключились сотрудники департамента уголовного розыска. Собака благополучно вернулась домой, а похититель сейчас находится под следствием.
Теги: Донбасс, Киев, собака
- Что делают дончане на киевском Евромайдане: в интересах революции (ФОТО)
- Тимошенко поклонилась баррикадам и призвала Майдан стоять до последнего (ВИДЕО)
- Как Украина оказалась в огне и трауре: от Киева до областных центров (ФОТО)
- Киев готовится к приезду генсека ООН
- Луценко обвиняют в клевете регионал и глава Секретариата президента
- На Майдане в Киеве собираются объявить "всеукраинскую мобилизацию": названы три главных требования к украинским властям
- Ходаковский о ситуации в ОРДО: «Мы не можем защитить себя»16:49
- На Луганщине задержан пограничник во время получения шести тысяч взятки16:15
- Боевики укрепляют позиции вдоль линии разграничения в Донбассе13:40
- В ОРДЛО формируют батальоны боевиков для отправки в Сирию12:58
- Что изменит закон о реинтеграции Донбасса11:49
- Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах серьезные очереди10:04
- Россия отгородилась от ОРДЛО «карантинной полосой»07:30
- В «ЛНР» опять пропала связь Vodafone07:10
- Vodafone в Донецке. Можно ли позвонить от ОБСЕ?22:33
- На работу украинских снайперов боевики ответили "Градом"22:10
- Не хуже Javelin: Муженко рассказал, какое оружие получит Украина в этом году19:07
- СБУ: Российские спецслужбы готовят захват храмов в Украине18:50
- И ради такой погоды мы все так ждали этих выходных? Шокирующий прогноз18:35
- 7 советов по борьбе с апатией18:16
- В аннексированном Крыму решили снизить цены на отдых18:00
- Ученые рассказали, когда к Земле приблизится огромный астероид17:45
- Медики объяснили, чем полезен дневной сон17:25
- Польша готовит в Украине новую «религиозную» провокацию17:07
- Ходаковский о ситуации в ОРДО: «Мы не можем защитить себя»16:49
- У Порошенко уточнили, когда могут уволить Гонтареву16:30
- 7 советов по борьбе с апатией18:16
- Медики объяснили, чем полезен дневной сон17:25
- Врачи запретили родителям практиковать совместный сон с детьми12:10
- Шоколад может стать в будущем роскошью, - ученые09:52
- Польза куркумы с водой для здоровья08:49
- Медики подсказали, как быстро восстановить организм после алкоголя07:55
- Дорогой в оккупированный Крым: Как люди пересекают админграницу21:48
- Що буде, коли Донбас повернеться до України16:44
- За чей счет банкет? В Украине придумали, как блокировать российские сайты16:27
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?13:37
- Указ Захарченко о полном запрете на выезд из Донбасса в Украину с 1 марта: главарь "ДНР" сделал официальное заявление
- В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали
- Отключение "МТС" на оккупированном Донбассе: житель Донецка назвал цифру, раскрывающую масштаб аферы Захарченко
- "Родных с подконтрольной Украине территории - в отдельную графу", - Захарченко новым "указом" запустил в "ДНР" "бомбу замедленного действия"
- В «ДНР» разрешили ездить с украинскими номерами при одном условии
- У Захарченко жители оккупированного Донецка массово переезжают жить в Украину: соцсети сообщили о признаке активного бегства из "ДНР"
- В Украину идут сильные морозы: синоптики рассказали, в каких областях будет холоднее всего
- "Это издевательство над людьми..." - жители Донецка рассказали, к чему привел резонансный указ Захарченко
- Террористы "ЛДНР" попросили амнистии: Украина жестко ответила
- Климкин: «Для оккупированного Донбасса есть только два пути»