В Киеве нашли собаку за «200 тысяч гривен»

23.02.2018 16:03

Собаку по кличке Бантик у киевлянина украли еще в новогодние праздники, и хозяин признается, что последние несколько недель были для него самыми трудными.



Как передает replyua.net со ссылкой на ТСН, спустя полтора месяца пса удалось вернуть хозяину. Сначала за собаку обещали 50 тысяч гривен, но похитители требовали сто тысяч, а потом хозяин и вовсе предложил двести тысяч, но в дело вмешалась полиция, благодаря которой Бантик снова оказался дома. Когда собака пропала, к ее поиску подключились все соседи, но разыскать Бантика не удалось. Позже с хозяином связались и похитители, потребовавшие сто тысяч гривен. Сначала Михаил думал просто выкупить своего четвероногого любимца, но потом решил, что это не лучший выход.



«Были готовы отдать еще большие деньги, отдать вообще все, что есть. Но разве это правильно и нормально – платить деньги бандитам, ворам», - признался он. Поэтому к делу подключились сотрудники департамента уголовного розыска. Собака благополучно вернулась домой, а похититель сейчас находится под следствием.