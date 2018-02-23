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В «ЛНР» опять пропала связь Vodafone

23.02.2018 07:10
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В «ЛНР» опять пропала связь Vodafone

В четверг, 22 февраля, в соцсетях появились сообщения от жителей неподконтрольной Украине Луганской области об отсутствии сети Водафон-Украина.

На сайте компании «Vodafone-Украина» спустя некоторое время объяснили отсутствие связи в т.н. «ЛНР».

Компания сообщает, что произошел обрыв волоконно-оптической линии. По причине этого обеспечить связь на данной территории не представляется возможным.

О том, где именно произошла авария, и когда линию смогут восстановить, не сообщается.

Пользователи в соцсетях пишут о том, что связь пропала еще утром. Кроме украинского оператора перестал работать и местный «Лугаком».

От представителей «ЛНР» заявлений о проблемах со связью не было.

В то же время жители сообщили о сильных обстрелах утром, пишет donpress. Предположительно, это и стало причиной порыва оптоволоконного кабеля.

«В Луганске грохот. Что-то тяжелое уже минимум полчаса с интервалом 3−4 минуты. Далеко», — пишет житель Луганска.

Напомним, прошлый порыв линии был отремонтирован на Луганщине 19 января. 

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Vodafone, мобильная связь, ЛНР
 
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