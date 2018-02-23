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В МИД отреагировали на предложение России вернуть военную технику из оккупированного Крыма
Климкин отметил, что согласно нормам международного права, вооружение страны могут возвращать после окончания военных действий
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина не согласится на предложения России, которые причинят вред юридической позиции нашего государства в международных судах.
Об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Албании Дитмиром Бушати, комментируя заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о возвращении Украине вооружения и военной техники из временно оккупированного Крыма.
"Мы не будем делать ничего, что будет угрожать либо нашей политической позиции по оккупированному Крыму, либо нашей юридической позиции", – заявил Климкин.
По его словам, согласно нормам международного права, вооружение страны могут возвращать после окончания военных действий.
"Если вы обратитесь к международному праву, то здесь есть известные Гаагские конвенции, в частности Гаагская конвенция 1907 года о праве ведения войны. Там сказано, что оружие может возвращаться после установления нормальных отношений, установления мира", – сказал Климкин.
"Если Россия будет использовать сам факт какого-то диалога о возможном возвращении оружия, причем мы не знаем ни какое это оружие, ни в каком состоянии, – это станет для нее политическим и юридическим аргументом. Вот этого мы по определению не допустим. Это пример того, почему так важна наша политическая и юридическая позиция", – подчеркнул Климкин.
Как сообщалось, 11 января президент РФ Путин заявил, что Россия готова передать украинской стороне ее боевую технику, оставшуюся в Крыму. Он отметил при этом, что украинская военная техника "находится в плачевном состоянии".
По его словам, речь идет о десятках боевых кораблей, десятках самолетов.
В МИД Украины заявили, что прорабатывают вопрос касательно заявления президента РФ Владимира Путина о возможном возвращении Украине военной техники.
Экс-командующий ВМС (2014-2016 гг.) вице-адмирал Сергей Гайдук сомневается, что это жест "доброй воли" РФ. Он указал на подвох в заявлении Путина. По его мнению, передача Украине военной техники из Крыма ознаменуется рядом новых проблем для Киева.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Крым, Российская Федерация, МИД, военная техника
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