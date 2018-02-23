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В столичный госпиталь доставили борт с тяжелоранеными бойцами АТО: волонтер просит о помощи
В Главный военный клинически госпиталь украинской столицы прибыл очередной борт с бойцами антитеррористической операции, получившим тяжелые ранения и которым нужна помощь. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написала волонтер военного госпиталя Наталья Юсупова.
«Опять новый борт с ранеными в военном госпитале. Война не заканчивается, почти ежедневно день наша страна теряет своих сыновей на передовой, наши военнослужащие гибнут и получают тяжелые ранения. Народ привык к войне, как не странно это может показаться, все меньше людей проведывают военных в больницах, люди живут своими проблемами и многие забывают, что совсем рядом наши соотечественники отстаивают нашу мирную жизнь в ледяных окопах, рискуя жизнью каждую минуту», - написала она.
Также Юсупова обратилась к гражданам Украины: «Я в который раз прошу всех не быть равнодушными и помогать госпиталям и передовой, прошу СМИ публиковать посты волонтёров, сами мы никак не справимся. Наши потребности все те же, кофе, чай, сахар, йогурты, соки, вода, колбаса, сыр, одноразовые пеленки, из лекарств «Дексалгин» и «Кетанов» в ампулах очень нужны. Из предметов одежды: куртки, спортивные костюмы, футболки».
Теги: Донбасс, помощь, волонтер, АТО, раненые
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