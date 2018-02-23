В Украине анонсировали скорое повышение минимальной зарплаты

23.02.2018 10:24

Уже в конце первого квартала 2018 года в Украине может вырасти размер минимальной зарплаты до 4100 гривен. Как передает replyua.net, с таким заявлением выступил вице-премьер-министр Павел Розенко в прямом эфире «5 канала». При этом чиновник напомнил, что по состоянию на сегодняшний день в государственном бюджете зафиксирована цифра минимальной заработной платы 3 723 гривны.



«Лично я полностью поддерживаю предложение президента о том, чтобы если появится возможность, и более того, нам Верховная Рада установила определенный срок, когда это нужно сделать, - по результатам первого квартала правительство должно понять, насколько это является реальным и когда является реальным ввести минимальную заработную плату 4 100 гривен», - сказал чиновник. При этом Розенко рассказал о существенных дополнительных поступлениях в Пенсионный фонд, в связи с чем «картина у нас достаточно реалистичная». «Буду надеяться, что по итогам первого или второго кварталов будет совместно принято такое решение», - резюмировал вице-премьер-министр.



Как известно, глава государства Петр Порошенко призвал Кабмин повысить гражданам минимальную зарплату до 4100 грн.