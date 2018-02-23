В Украине заработают группы ликвидации задолженностей по зарплатам: как это работает

23.02.2018 19:37

Первого апреля в Украине стартует процесс взыскания задолженности по заработной плате по примеру взыскания задолженности по алиментам

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко.

Он рассказал, что по данным Минюста, задолженность по зарплате в Украине составляет 2,7 миллиарда гривен. При этом только в органах исполнительной службы в исполнении находится документов и решений судов на половину миллиарда.

«Через формат мобильных групп и штабов, которые заработают по всей стране по закону по алиментам, с 1 апреля мы запустим такую же работу по взысканию задолженности по зарплате», — добавил министр.

Согласно сообщению министерства, представители таких групп проводят разъяснительную работу среди государственных исполнителей относительно применения норм нового закона об усилении защиты права ребенка. В частности, объясняют, какое средство и как можно на практике применять к должникам.

Также проверяют, как выполняют решение по взысканию алиментов недобросовестные должники.

Известно, что в состав таких групп входят специалисты центрального и местных управлений государственной исполнительной службы Минюста. Ожидается, что волна проверку прокатиться по всем регионам Украины до конца февраля. Что касается наказания, то должников будут привлекать к административной ответственности (общественно полезные работы, оплата за которые пойдет на погашение “детского долга”).

Источник: Politeka