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Во сколько обойдется замена паспорта в Украине

23.02.2018 15:10
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Во сколько обойдется замена паспорта в Украине

Украинцы не обязаны менять свои старые паспорта на ID-карты, однако эксперты считают, что желательно перейти на новый документ. Как информирует replyua.net со ссылкой на Реалист, документы нового образца сейчас бесплатно получают украинцы старше 14 лет, которые обращаются за паспортом впервые, а всем остальным гражданам придется заплатить десять процентов от минималки. 

Общая стоимость административного сбора по состоянию на 2018 год составляет 279 гривен. Если нужно получить ID-карту по ускоренной процедуре (на протяжении 10 дней), то придется заплатить 366 гривен. Карта оформляется в любом сервисном центре или же в территориальном подразделении ГМС. Однако в сервисном центре документ обойдется дороже – вам начислят административный сбор и стоимость услуг центра. 

Оформить ID-карту нужно хотя бы потому, что большинство услуг скоро будут переведены в онлайн-режим, и в этом случае придется воспользоваться новым документом. Кроме того, чиновники уже заявляли, что в ближайшие два года (до конца 2020) Украина полностью должна перейти на документ нового образца. 



Теги: Украина, Донбасс, паспорт
 
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