- Не хуже Javelin: Муженко рассказал, какое оружие получит Украина в этом году19:07
- СБУ: Российские спецслужбы готовят захват храмов в Украине18:50
- И ради такой погоды мы все так ждали этих выходных? Шокирующий прогноз18:35
- В аннексированном Крыму решили снизить цены на отдых18:00
- Польша готовит в Украине новую «религиозную» провокацию17:07
- Ходаковский о ситуации в ОРДО: «Мы не можем защитить себя»16:49
- У Порошенко уточнили, когда могут уволить Гонтареву16:30
- В Киеве нашли собаку за «200 тысяч гривен»16:03
- СБУ заявили об активизации деятельности спецслужб РФ по дестабилизации ситуации в Украине15:45
- Синоптик рассказала, когда в Украине отступят морозы и начнется оттепель15:30
Во сколько обойдется замена паспорта в Украине
Украинцы не обязаны менять свои старые паспорта на ID-карты, однако эксперты считают, что желательно перейти на новый документ. Как информирует replyua.net со ссылкой на Реалист, документы нового образца сейчас бесплатно получают украинцы старше 14 лет, которые обращаются за паспортом впервые, а всем остальным гражданам придется заплатить десять процентов от минималки.
Общая стоимость административного сбора по состоянию на 2018 год составляет 279 гривен. Если нужно получить ID-карту по ускоренной процедуре (на протяжении 10 дней), то придется заплатить 366 гривен. Карта оформляется в любом сервисном центре или же в территориальном подразделении ГМС. Однако в сервисном центре документ обойдется дороже – вам начислят административный сбор и стоимость услуг центра.
Оформить ID-карту нужно хотя бы потому, что большинство услуг скоро будут переведены в онлайн-режим, и в этом случае придется воспользоваться новым документом. Кроме того, чиновники уже заявляли, что в ближайшие два года (до конца 2020) Украина полностью должна перейти на документ нового образца.
Теги: Украина, Донбасс, паспорт
- Названы товары, которые попали под российское эмбарго
- 120 украинским морякам грозит в Греции до 25 лет за перевозку нелегальных мигрантов
- СНБО ввел транспортную блокаду ДНР и ЛНР
- Рост зарплаты в Украине превысил 40 процентов
- Украина может довести ситуацию на оккупированном Донбассе до "большого пожара" - политолог
- Путин понял, что вооруженные конфликты имеют социально-экономические последствия
- Ходаковский о ситуации в ОРДО: «Мы не можем защитить себя»16:49
- На Луганщине задержан пограничник во время получения шести тысяч взятки16:15
- Боевики укрепляют позиции вдоль линии разграничения в Донбассе13:40
- В ОРДЛО формируют батальоны боевиков для отправки в Сирию12:58
- Что изменит закон о реинтеграции Донбасса11:49
- Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах серьезные очереди10:04
- Россия отгородилась от ОРДЛО «карантинной полосой»07:30
- В «ЛНР» опять пропала связь Vodafone07:10
- Vodafone в Донецке. Можно ли позвонить от ОБСЕ?22:33
- На работу украинских снайперов боевики ответили "Градом"22:10
- Не хуже Javelin: Муженко рассказал, какое оружие получит Украина в этом году19:07
- СБУ: Российские спецслужбы готовят захват храмов в Украине18:50
- И ради такой погоды мы все так ждали этих выходных? Шокирующий прогноз18:35
- 7 советов по борьбе с апатией18:16
- В аннексированном Крыму решили снизить цены на отдых18:00
- Ученые рассказали, когда к Земле приблизится огромный астероид17:45
- Медики объяснили, чем полезен дневной сон17:25
- Польша готовит в Украине новую «религиозную» провокацию17:07
- Ходаковский о ситуации в ОРДО: «Мы не можем защитить себя»16:49
- У Порошенко уточнили, когда могут уволить Гонтареву16:30
- 7 советов по борьбе с апатией18:16
- Медики объяснили, чем полезен дневной сон17:25
- Врачи запретили родителям практиковать совместный сон с детьми12:10
- Шоколад может стать в будущем роскошью, - ученые09:52
- Польза куркумы с водой для здоровья08:49
- Медики подсказали, как быстро восстановить организм после алкоголя07:55
- Дорогой в оккупированный Крым: Как люди пересекают админграницу21:48
- Що буде, коли Донбас повернеться до України16:44
- За чей счет банкет? В Украине придумали, как блокировать российские сайты16:27
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?13:37
- Указ Захарченко о полном запрете на выезд из Донбасса в Украину с 1 марта: главарь "ДНР" сделал официальное заявление
- В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали
- Отключение "МТС" на оккупированном Донбассе: житель Донецка назвал цифру, раскрывающую масштаб аферы Захарченко
- "Родных с подконтрольной Украине территории - в отдельную графу", - Захарченко новым "указом" запустил в "ДНР" "бомбу замедленного действия"
- В «ДНР» разрешили ездить с украинскими номерами при одном условии
- У Захарченко жители оккупированного Донецка массово переезжают жить в Украину: соцсети сообщили о признаке активного бегства из "ДНР"
- В Украину идут сильные морозы: синоптики рассказали, в каких областях будет холоднее всего
- "Это издевательство над людьми..." - жители Донецка рассказали, к чему привел резонансный указ Захарченко
- Террористы "ЛДНР" попросили амнистии: Украина жестко ответила
- Климкин: «Для оккупированного Донбасса есть только два пути»