Все контрабанда: Польша кормит украинцев 100% поддельными сырами

23.02.2018 07:20

Украинцев предупредили о наплыве фальсификата из заграницы

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Сообщается, что на украинских прилавках много подделок среди молочной продукции.

“Наиболее заметно отсутствие контроля в молочной отрасли. Фальсифицируется и сливочное масло, и молоко, и сметана. Продукты разбавляют пальмовым маслом, в детском питании находим антибиотики”, – рассказал эксперт Максим Гончар.

Он отметил, что европейские поставщики массово сбывают украинцам неликвидный товар.

“Украинцы ментально воспринимают импортное как качественное. А на самом деле проверенные нами польские сыры на 100% оказались фальсификатом. Вся продукция в разном процентном составе содержала жиры немолочного происхождения. Сопроводительной документации нет: ни паспорта качества, ни таможенной декларации, ни транспортной накладной. Все это контрабанда”, – рассказывает Гончар.

При этом, среди украинских товаров также свыше 50% фальсификата.

“С апреля производителей продуктов питания будут проверять без предупреждения. Такую возможность государственные органы получат с началом действия нового закона. Сейчас же на проверки бизнеса наложен мораторий. Как следствие – украинцев кормят фальсификатом и не только отечественные производители”, – отмечают в Госпродпотребслужбе.

Напомним, в Украине все чаще встречаются случаи массовой фальсификации товаров. К категории подделок попадают в основном продукты питания, лекарства и бытовая химия.

По словам президента общественной организации “Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей “Потребительское доверие” Ирины Кравченко, по количеству подделок и нарушению норм лидирует молочная продукция. Это сливочное масло, плавленые сыры, сгущенка, сметана, кефир и даже детское питание. Затем идут соки, кондитерские изделия, крупы, вино и коньяк.

Ранее в Киеве сотрудники прокуратуры города и налоговой инспекции обнаружили подпольные склады, где хранилась и реализовывалась контрафактная алкогольная продукция элитных марок.

Во время проведения обысков складских помещений, а также транспортных средств, было изъято почти четыре тонны фальсифицированных ликеро-водочных изделий, которые были расфасованы в стеклянные бутылки и упаковки известных иностранных брендов, без акцизных марок установленного образца.

Напомним, стало известно, что за 10 месяцев 2017 года Украина нарастила экспорт фасованной икры.

Кстати, за 10-месячный период экспорт икры в банках из Украины увеличился на 25% – до 64,8 тонн. Выручка от экспорта составила $1,3 млн, что на 21,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Источник: Politeka