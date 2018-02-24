Геращенко: Каждые 12 лет у россиян обострения и они особенно "хотят войны"

24.02.2018 10:21

В Национальном институте стратегических исследований состоялся Балтийско-Черноморский форум, который собрал бывших президентов Украины, Латвии, Румынии, Молдовы. Говорили, в частности, о российской агрессии.



"После президентства бывшие лидеры, как правило, более откровенны в своих оценках и анализе ситуации. Главной темой встречи было, конечно, активизация региональных связей и противодействие России, - отмечает член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. - Со многими мыслями, прозвучавшими на форуме, я согласна.



Хотят ли русские войны? Хотят!



Каждые 12 лет у россиян обострения и они особенно "хотят войны", так было в Чехословакии, Афганистане, Чечне… В ситуации с Грузией и Украиной цикл обострения сократился (от безнаказанности).



ЕС инфантилен в своей тактике умиротворения агрессора и в непонимании уровня опасности. И эта политика, повторяет трагические ошибки 30-40 годов прошлого столетия, еще будет иметь разрушительные последствия для Европы.



От США все ждут большего лидерства и активности.



Позиции Франции и Германии, в 2008 заблокировавших Грузии и Украины ПДЧ в НАТО - это была катастрофическая ошибка, которая привела к развязыванию рук РФ и войнам, тысячам жертв.



На европейском континенте сейчас 8 конфликтов, один (на Донбассе), в горячей фазе, и ко всем имеет отношение РФ. Будет 9 или 10 конфликт - зависит от того, даст мир, наконец, РФ по рукам.



Украине будут выражать поддержку и сочувствие, но никто за нас не будет воевать. Освобождение нашей земли - это наша задача. Поэтому усиление безопасности и оборонной компоненты - ключевое в государственной политике.



Чрезвычайно важны хорошие отношения с нашими ближайшими западными соседями, поэтому так важна активизация диалога, неформальные встречи между лидерами стран.



По словам Геращенко, три украинских экс-президента (Кравчук, Кучма, Ющенко) рассказывали о том, что давление и угроза со стороны РФ было всегда. "Такой у нас сосед, невменяемый, - отмечает он. - Но от безнаказанности и инфантильности мира он перешел от экономического давления и газового шантажа к открытой агрессии и краже территорий, убийству украинцев".