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Геращенко: Каждые 12 лет у россиян обострения и они особенно "хотят войны"
В Национальном институте стратегических исследований состоялся Балтийско-Черноморский форум, который собрал бывших президентов Украины, Латвии, Румынии, Молдовы. Говорили, в частности, о российской агрессии.
"После президентства бывшие лидеры, как правило, более откровенны в своих оценках и анализе ситуации. Главной темой встречи было, конечно, активизация региональных связей и противодействие России, - отмечает член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. - Со многими мыслями, прозвучавшими на форуме, я согласна.
Хотят ли русские войны? Хотят!
Каждые 12 лет у россиян обострения и они особенно "хотят войны", так было в Чехословакии, Афганистане, Чечне… В ситуации с Грузией и Украиной цикл обострения сократился (от безнаказанности).
ЕС инфантилен в своей тактике умиротворения агрессора и в непонимании уровня опасности. И эта политика, повторяет трагические ошибки 30-40 годов прошлого столетия, еще будет иметь разрушительные последствия для Европы.
От США все ждут большего лидерства и активности.
Позиции Франции и Германии, в 2008 заблокировавших Грузии и Украины ПДЧ в НАТО - это была катастрофическая ошибка, которая привела к развязыванию рук РФ и войнам, тысячам жертв.
На европейском континенте сейчас 8 конфликтов, один (на Донбассе), в горячей фазе, и ко всем имеет отношение РФ. Будет 9 или 10 конфликт - зависит от того, даст мир, наконец, РФ по рукам.
Украине будут выражать поддержку и сочувствие, но никто за нас не будет воевать. Освобождение нашей земли - это наша задача. Поэтому усиление безопасности и оборонной компоненты - ключевое в государственной политике.
Чрезвычайно важны хорошие отношения с нашими ближайшими западными соседями, поэтому так важна активизация диалога, неформальные встречи между лидерами стран.
По словам Геращенко, три украинских экс-президента (Кравчук, Кучма, Ющенко) рассказывали о том, что давление и угроза со стороны РФ было всегда. "Такой у нас сосед, невменяемый, - отмечает он. - Но от безнаказанности и инфантильности мира он перешел от экономического давления и газового шантажа к открытой агрессии и краже территорий, убийству украинцев".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, агрессия
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