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Писатель Владимир Войнович считает, что РФ и Украина подружатся после войны
После завершения войны России против Украины россияне и украинцы снова подружатся и почувствуют себя "близкими друг другу". Такое мнение в интервью в авторской программе Дмитрия Гордона на канале "112 Украина" выразил российский писатель Владимир Войнович.
По словам Войновича, война на Донбассе рано или поздно закончится и, "когда весь этот морок закончится, мы опять подружимся и почувствуем себя близкими друг другу".
Писатель добавил, что "войны все-таки начинают и ведут не солдаты, а руководители государств, а солдаты исполняют приказ".
"Хотя, конечно, люди, выполняющие преступный приказ, не освобождаются от ответственности, но солдаты, как правило, – люди малообразованные, они всего этого не знают, и, кроме того, когда пропаганда им внушает: мол, вот враги, которые убивают людей за то, что они говорят или думают по-русски, – это возмущает. Вот сказали про то, что здесь распяли мальчика, – и какой-нибудь молодой человек, настроенный романтически, идет на войну, других убивает и сам погибает. Вина всегда на руках руководителя, понимаете? А когда это кончится, постепенно украинцы простят русским, как мы простили немцам", – заявил Войнович.
Он также подчеркнул, что без влияния пропаганды реальные боевые действия между Россией Украины невозможны, а российско-украинский конфликт закончится в обозримом будущем.
"Мне кажется, у украинцев больше ненависти к русским, потому что у них больше оснований. А у русских пропаганда работает, но внутренней, человеческой, естественной ненависти нет", – отметил Войнович. - Во время большой войны с Германией, которую я очень хорошо помню, мы все ненавидели немцев, немецкий язык... А вот теперь с удовольствием те, кого я знаю, ездят в Германию, общаются с немцами, и немцы кажутся не такими плохими. Пропаганда делает все-таки из людей зверей. Даже из такого европейского народа, как немцы, когда-то сделала, а сейчас их не узнать".
Напомним, что Войнович - автор трилогии «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» и антиутопии «Москва 2042». Он клеймил власть в советские времена и не боится делать этого теперь. В частности, резко критикует политику Кремля за агрессию против Украины.
Комментируя возможное введение контрсанкций РФ по отношению к США, Владимир Войнович сказал, что ответить Москве совершенно нечем.
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Теги: Украина, Россия, война, пропаганда, Владимир Войнович
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