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Аксенов: «Уровень патриотизма украинцев равен нулю, они любой ценой хотят закончить конфликт»
За последние четыре года, с тех пор, как Российская Федерация незаконно аннексировала Крымский полуостров, со стороны оккупационных властей Крыма не перестают поступать провокационные заявление в сторону Украинского государства. Именно так произошло и в случае, когда «глава» АРК Сергей Аксенов во время эфира на телеканале НТВ, призывая украинцев приезжать в Крым, заявил, что уровень патриотизма граждан Украины на сегодняшний день близок к нулю.
Как информирует replyua.net, Аксенов заявил, что в большей степени на сегодняшний день украинцы выступают за налаживание отношений с Российской Федерацией и урегулировании ситуации, которая сложилась на Донбассе. При этом поставленный Путиным Аксенов отметил: «Сегодня уровень патриотизма у жителей Украины, которых украинская власть толкает на войну с бывшими согражданами, абсолютно близка к нулю. Большая часть проведенных разными службами в Украине социологических опросов твердят о том, что большая часть граждан Украинского государства выступают за то, чтобы любой ценой закончить конфликт».
Напомним, ранее сегодня издание сообщало, что оккупационные власти Крымского полуострова призвали «братьев» - украинцев приезжать в Крым, где их готовы тепло встретить в случае искренних намерений граждан Украины отдохнуть или даже построить свой бизнес.
Теги: Донбасс, Крым, война, конфликт
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