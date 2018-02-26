Арендовать жилье придется у власти: новые подробности

26.02.2018 17:03

Уже в скором времени в Украине может радикально измениться рынок аренды недвижимости

Так, в правительстве разрабатывается законопроект “Об арендных домах”.

Идея заключается в строительстве целых домов за счет государства, жилье в котором будет предназначено исключительно под аренду.

Чиновники уверены, что “плюсов” такого жилья будет настолько много, что украинцы массово откажутся от найма жилья у частников.

А те, в свою очередь, чтобы удержать клиентов собственники будут вынуждены либо уменьшить оплату, либо обеспечить комфорт на другом уровне.

Отметим, на сегодняшний день, в Киеве минимальная стоимость аренды квартиры – 5 тысяч гривен, что составляет половину средней зарплаты жителя столицы.

Как ранее писала Politeka, после отключения мобильной связи от Vodafone недвижимость на захваченной боевиками территории подешевела еще больше. В последнее время рынок недвижимости в ОРДЛО почти замер.

Напомним, Кабмин хочет ввести в Украине новые правила аренды недвижимости. Сейчас владельцы квартир не декларируют доходы, а соответственно не платят налоги. Арендаторы при этом часто остаются бесправными.