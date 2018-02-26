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Блогер: Турчинов сделал все верно, выбрав второй вариант в борьбе за Крым
Секретарь СНБО Александр Турчинов, который исполнял обязанности президента Украины, принял правильное решение в 2014 году. Россия провела подготовительную работу, развалила нашу армию, дискредитировала и деморализовала наши силовые органы, распропагандировала население, а свои войска законно прописала там Харьковскими соглашениями. Все эти факторы сделали невозможной для нас успешную борьбу за Крым. Крым мы потеряли еще до начала всех событий. Именно поэтому все обвинения власти в нерешительности совершенно необоснованные. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер с ником Джон Смит.
По его словам, Крым можно было только правильно слить. И вот тут было два варианта: с шашкой наголо красиво броситься в атаку и проиграть. Зато наши потом бы не плакали, что мы за него даже не воевали, но Путин использовал бы это как оправдание аннексии, а мог бы еще для оправдания для нападения на Юг и Восток Украины. Тут конечно можно спорить, что это все выдумки «порохоботов», «а то Путин нападет», но потом начался план «русская весна» и Путин таки напал.
Блогер пишет, что второй вариант заключался в том, чтобы не поддаваться на провокации, смотреть уже как те «ватники» радуются как умело обворовали «брата», а самим выжимать из этой ситуации максимум для Украины. Вот второй вариант и выбрали. Выжимали поддержку Запада, санкции, резолюции ООН о признании России оккупантом. Сегодня мы пришли к твердой международной «антипутинской» коалиции, полезным санкциям и России-изгою. У России куда делся Резервный фонд, на очереди ФНБ, стагнация экономики и падение промышленного производства несмотря на махинации со статистикой. А потом все равно придется отдать Крым и Донбасс – или развалиться.
Теги: Украина, Донбасс, Крым
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