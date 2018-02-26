Борьба не только за должность: назван главный “приз” президентских выборов в Украине

26.02.2018 20:50

Кандидаты на пост президента Украины будут бороться не только за политическое влияние, но и за контроль над финансовыми ресурсами, пишет Главред.

Ключевым вопросом будущих президентских выборов в Украине являются деньги, которые государство получит на реализацию инфраструктурных проектов.

Такое мнение высказал директор социологической службы “Украинский барометр”, политолог и социолог Виктор Небоженко. Эксперт говорит, что кандидаты в президенты страны понимают, что западные партнеры выделят Украине средства на восстановление Донбасса.

“Один нетерпеливый министр даже назвал сумму, необходимую на восстановление Донбасса – 20 млрд долларов, и первым согласился эти деньги освоить. Так что приз будущего президента Украины – это 20 млрд долларов на восстановление Донбасса”, – говорит Небоженко, имея в виду слова Арсена Авакова.

Политолог напомнил, что западные страны настаивают на том, чтобы РФ тоже принимала участие в восстановлении Донбасса. Небоженко уверен, что восстанавливать инфраструктуру на востоке страны будут в первую очередь Запад и Россия, а уже потом Украина.

Напомним, мировые лидеры вряд ли смогут вскоре усмирить президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал украинский политик, экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный.

По его словам, сейчас в мире существуют две противоположные системы – демократическая и тоталитарная. Первая исповедует доминанту права человека, вторая – охлократический выбор. Бессмертный считает, что к тоталитарным государствам принадлежат Ирак, Беларусь и Россия.

Источник: https://from-ua.com