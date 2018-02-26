Читай свое. Что изменилось в украинском книгоиздательстве?

26.02.2018 13:58

В середине февраля Государственный комитет телевидения и радиовещания обнародовал перечень из 137 запрещенных в Украине российских книг. В него попали такие авторы, как Захар Прилепин, Александр Дугин и экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская. Этот перечень стал продолжением кампании по очистке отечественного рынка от книг антиукраинского содержания. Как работают ограничения и стало ли на полках меньше российских книг, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.





Пропаганда под запретом

Больше года назад, 1 января 2017-го, в Украине вступил в силу закон об ограничении ввоза из России книг антиукраинского содержания. Согласно ему, в страну не может быть ввезена издательская продукция, пропагандирующая государство-агрессора, войну, коммунистический режим и его символику, которая разжигает вражду или посягает на права и свободы человека. С тех пор в Украину можно завозить не более 10 российских книг одни руки. Для поставки издательской продукции в больших объемах нужно иметь специальное разрешение.

Проверяет книги на наличие запрещенного контента и выдает разрешения специальный экспертный совет Госкомтелерадио. В него входят ученые, писатели, историки и журналисты, которые читают книги, изучают рецензии и авторские права и после этого предоставляют свое заключение. За год Госкомтелерадио отказало в лицензии на ввоз в Украину 197 российских книг. В частности, в перечень попали издание «История Российского государства» Бориса Акунина, «Любовные письма и дневники Николая Второго» Бориса Соколова, «Дочь Ленина – взгляд на историю» Эдварда Радзинского. Согласно заключению комитета, в той или иной степени они пропагандируют искаженное восприятие истории, отрицают независимость Украины и даже существование Голодомора 1932-1933 годов.

По словам вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко, лицензирование уже дало результат, и количество ввезенных из РФ книг существенно сократилось.

«После введения разрешительной системы только 7700 названий российских книг получили разрешения на ввоз в Украину, тогда как в 2016 году было ввезено около 50 тысяч. В денежном эквиваленте стоимость ввозимых российских книг вряд ли будет превышать полтора миллиона долларов, хотя до начала вторжения России в Украину литературы ввозилось более чем на 30 миллионов долларов в год», – отмечает Кириленко.

Конечно, закон не способен полностью решить проблему насыщения рынка антиукраинской продукцией. Ведь разрешительный характер на ввоз российских книг никак не ограничивает распространение подобной продукции в цифровой форме. Поэтому любители запрещенного контента могут покупать книги в электронном виде. Этот вопрос чиновники уже рассматривают и готовятся отрегулировать, в частности, через блокировку российских сайтов. Однако, что касается печатной продукции, то запрет российских изданий открыл новые возможности для украинских издательств.

Шанс для украинских издательств

По данным Книжной палаты, до 2015 года 70% всех проданных в Украине книг были импортированы из РФ. Однако за последние годы книжный дисбаланс начал исправляться, и оборот российских книг упал почти вдвое. Что касается печати русскоязычных изданий в самой Украине, то их тиражи значительно сократились. За четыре года количество экземпляров уменьшилась с 22 млн до 9 млн. В то же время тиражи книг на украинском языке демонстрируют стабильный рост, с 30 млн до 33 млн.

Конечно, речь не идет о полном вытеснении с рынка русскоязычных книг. Продолжает пользоваться спросом специализированная медицинская, гуманитарная, научная литература. Однако, по наблюдениям самих издателей, после начала войны на Донбассе граждане принципиально начали отказываться от российских книг.

«После того, как началась агрессия со стороны России, люди отошли от русской книги. Люди просто голосуют гривной. Кроме того, появляются действительно отличные книги украинских издателей», – рассказывает совладелец издательства «Наш Формат» Антон Мартынов.

Последние годы отечественные издательства начали активнее работать с молодыми авторами, уделять больше внимания качеству перевода и полиграфии. Как результат – возросло количество собственных новинок, а переводные проекты начали появляться быстрее. Так, например, украинская версия книги «Гарри Поттер и проклятое дитя» от издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га» стала первым в мире переводом, сразу после выхода оригинала на английском.

Кроме того, украинцы активно выходят на иностранные рынки. В течение прошлого года у «Издательства Старого Льва» права на книги украинских авторов и художников приобрели 14 стран. Особым спросом пользуется детская литература. Интересно, что «Снежную королеву» с иллюстрациями украинца Владислава Ерка уже читают в 23 странах мира, а самого художника в этом году внесли в Почетный список иллюстраторов по версии жюри международной литературной премии им. Андерсена.

Важным достижением книгоиздательского дела стало укрепление интереса читателей к украинской книге. Ярким примером такого интереса является Международный фестиваль «Книжный Арсенал», который уже седьмой год проходит в Киеве. Основанный еще в 2011 году, он вырос из небольшой книжной ярмарки в настоящее литературное событие года. По данным директора «Мыстецького Арсенала» Соломии Боршош, в прошлом году свои новинки представили более 150 издательств, а посетили выставку более 50 тысяч человек. По словам организаторов, ажиотаж вокруг события был такой, что очереди в «Книжный Арсенал» тянулись на 100 метров. Традиционно выставку посетил и Президент Петр Порошенко с женой.

«Поражен невероятной атмосферой ярмарки. Длинная очередь на вход в «Книжный Арсенал» – единственная очередь, которая меня радует», – поделился своими впечатлениями глава государства.

Интересно, что на «Арсенале» начали покупать не только традиционную классику, но и издания об украинских современниках. В частности, в прошлом году популярностью читателей пользовались книга Алима Алиева и Севгиль Мусаевой «Мустафа Джемилев. Несокрушимый» и книга Екатерины Щоткиной «Любомир Гузар. Хочу быть Человеком». Кроме того, «Издательство Старого Льва» утверждает, что за пять дней ярмарки они продали почти 11 тысяч книг. Это означает, что каждый 5-й посетитель не обошел своим вниманием их стенд. Такие впечатляющие результаты свидетельствуют, что читатели хотят покупать украинское, а значит, отечественное книгоиздательство будет развиваться.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля