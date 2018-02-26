Что делать, если в кошельке оказалась фальшивка

26.02.2018 09:00

Эксперты говорят, что фальшивые купюры не нужно пытаться быстро «спихнуть». Такой совет дает адвокат Татьяна Лежух-Вовк. По ее словам, необходимо сначала установить, откуда человек получил эти деньги, сообщает Politeka.



«Если это валютно-обменная операция и, например, обменник, тогда обязательно нужно получить квитанцию, чтобы можно было подтвердить происхождение этих средств», — советует юрист.



Лежух-Вовк вспомнила о недавней истории, которая произошла с жителем Ивано-Франковска. Мужчина пытался выплатить кредит фальшивыми деньгами. Как выяснилось, он совершил валютно-обменную операцию у частного лица, а не в банковском учреждении.



«Он не проверил купюры, попытался сдать, и был задержан сотрудниками полиции. Потому что в случае, если есть больше трех фальшивых купюр, сотрудник банка должен сообщить в полицию», — пояснила адвокат.



По словам Лежух-Вовк, если человек снял фальшивые деньги через банкомат, то финансовое учреждение, которому он принадлежит, должно возместить ущерб.



Адвокат считает, что в этом случае ответственность должен нести банк. Она напомнила о существовании нормативной базы, которая позволяет человеку, снявшему средства в банкомате, в дальнейшем предъявлять иск.



Напомним, по информации Департамента денежного оборота НБУ, в Украине значительно увеличился оборот поддельных долларов США. Так, ведомству удалось изъять из оборота несколько 100-долларовых купюр серии 2006А с имитацией инфракрасной и магнитной лент.

Источник: http://zi.dn.ua