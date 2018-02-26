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Декоммунизация, но праздники по расписанию: как будут отдыхать украинцы в марте
26.02.2018 07:30
Украинцы в марте могут устроить себе небольшой отпуск из-за выходных на 8 марта.
Международный женский день выпадает на четверг, но выходным будет и пятница, 9 марта. Этот рабочий день переносится на субботу, 3 марта, пишет Знай.
Поэтому, согласно календарю выходных, украинцев в марте ожидают четырехдневные каникулы – с 8 марта (Международный женский день) до 11 марта включительно. В общем, в марте украинцы будут отдыхать 10 дней.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, праздники, 8 марта, декоммунизация, выходные
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