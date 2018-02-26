- Дуда озвучил новое резкое заявление в адрес Украины21:48
- Десятиметровые столбы огня: в Мариуполе загорелся МК "Азовсталь"21:30
- В Украине построят новый международный аэропорт21:10
- Борьба не только за должность: назван главный “приз” президентских выборов в Украине20:50
- Лавров назвал причину вторжения России в Украину: «кинули» Януковича20:35
- Тимошенко готовит «план» по разрешению конфликта на Донбассе20:17
- В Украине запретили партию вакцины от кори19:52
- НАБУ РОЗСЛІДУЄ НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ ТА МАХІНАЦІЇ В ДЕКЛАРАЦІЇ ДЕПУТАТА З ПАСПОРТОМ ІНШОЇ КРАЇНИ ВАДИМА РАБІНОВИЧА19:30
- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- В Украине существенно упали запасы газа18:48
Дуда озвучил новое резкое заявление в адрес Украины
Президент Польши Анджей Дуда обвинил украинцев в геноциде поляков в селе Гута Пеняцкая Львовской области (28 февраля 1944 года), однако, в то же время заявил, что Варшава стремится установить хорошие отношения с Украиной.
В письме к участникам траурных мероприятий, Дуда отметил: «Вы встречаетесь сейчас в месте, которое 74 лет назад, в течение одного дня, с большого, полного жизни села, превратилось в мертвую пустошь. Преступление геноцида, совершенное здесь украинскими солдатами и полицейскими на службе гитлеровского Третьего Рейха и украинскими националистами привел к уничтожению примерно тысячи людей, польских жителей Гуты Пеняцкой и евреев, и беглецов из других местностей Волыни и Подолья, которых они прятали».
Кроме того, он подчеркнул: «Невинная смерть, причиненная только потому, что они были поляками, пугает огромной жестокостью».
Кроме того, Дуда подчеркнул, забывать о преступлении в Гуте Пеняцкой нельзя: «Мы, современные поляки, должны это нашим убитым соотечественникам. Но это также наш долг в отношении наших потомков: помнить и делать выводы».
Польский президент добавил: «Память о совершенном здесь резню также обязывает нас поддерживать прошлое на прочном фундаменте правды, а не фальши, забвения и вытеснения. Мы, поляки, хотим добрых отношений с украинцами».
Президент уточнил: «Наши народы нужны друг другу, чтобы обе наши государства были сильные и безопасные. И потому нам нужна также память и правда о том, что произошло здесь 28 февраля 1944 года — чтобы ничего подобного никогда больше не повторилось, и чтобы наши отношения поддерживались на прочных позициях и взаимном доверии».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Польша, конфликт
- Экономист: В 2017-2020 годы роста доходов украинцев не будет
- Янукович пообещал продолжить евроинтеграцию
- Вице-премьер Украины: "Без России у нас рухнет промышленность и начнётся безработица" (ВИДЕО)
- Савченко в Польше обвинила Украину в «начале войны на Донбассе»
- МВФ дал Украине миллиарды и спрогнозировал рост её экономики
- Из-за макеевских "изобретателей" в Украине может подорожать молоко
- “А от идеи никто и не отказывался”, - Цимбалюк о возврате Кремля к проекту “Новороссия”08:14
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших» 08:04
- Артподразделение ВСУ отстрелялось на Донбассе прямо “под носом” у оккупанта - подробности07:35
- С 1 марта КПВВ Донбасса переходят на весенний режим работы07:27
- Один сгорел дотла, а другой перевернулся вверх дном: горе-бойцы "ру**кого мира" на оккупированном Донбассе потеряли пару танков Т-7207:18
- Десятиметровые столбы огня: в Мариуполе загорелся МК "Азовсталь"21:30
- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
- «Захарченко могут устранить»: стало известно о новой операции Кремля18:00
- Оккупированный Докучаевск днем попал под обстрел: есть разрушения16:43
- “А от идеи никто и не отказывался”, - Цимбалюк о возврате Кремля к проекту “Новороссия”08:14
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших» 08:04
- Артподразделение ВСУ отстрелялось на Донбассе прямо “под носом” у оккупанта - подробности07:35
- С 1 марта КПВВ Донбасса переходят на весенний режим работы07:27
- Один сгорел дотла, а другой перевернулся вверх дном: горе-бойцы "ру**кого мира" на оккупированном Донбассе потеряли пару танков Т-7207:18
- Ученые создали линзы, которые обладают способностью к фокусированию.22:15
- Дуда озвучил новое резкое заявление в адрес Украины21:48
- Десятиметровые столбы огня: в Мариуполе загорелся МК "Азовсталь"21:30
- В Украине построят новый международный аэропорт21:10
- Борьба не только за должность: назван главный “приз” президентских выборов в Украине20:50
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- Четыре эффективных способа избавиться от насморка18:20
- Как перестать обижаться? 6 действенных способов10:02
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево09:45
- Супрун разрешила мочить Манту: развенчан популярный медицинский миф08:47
- Гороскоп на неделю: 25 февраля – 4 марта08:30
- Від карієсу врятує червоне вино08:00
- Эти обычные вещи в вашей квартире могут быть опасны для здоровья07:10
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Кто и когда заплатит за разрушенный Донбасс12:11
- Тревожные новости пришли из ОРДО
- Вернуть неподконтрольный Донбасс: названы три варианта
- Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий
- Соцсети сообщают о полупустых пунктах пропуска у линии разграничения
- Vodafone вернулся на часть оккупированного Донбасса
- Российский МИД готовит Донбасс к "большой войне"
- Как избавиться от мук на донбасских КПВВ
- Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось
- В Донецк привезли убитых и раненых оккупантов