Дуда озвучил новое резкое заявление в адрес Украины

26.02.2018 21:48

Президент Польши Анджей Дуда обвинил украинцев в геноциде поляков в селе Гута Пеняцкая Львовской области (28 февраля 1944 года), однако, в то же время заявил, что Варшава стремится установить хорошие отношения с Украиной.

В письме к участникам траурных мероприятий, Дуда отметил: «Вы встречаетесь сейчас в месте, которое 74 лет назад, в течение одного дня, с большого, полного жизни села, превратилось в мертвую пустошь. Преступление геноцида, совершенное здесь украинскими солдатами и полицейскими на службе гитлеровского Третьего Рейха и украинскими националистами привел к уничтожению примерно тысячи людей, польских жителей Гуты Пеняцкой и евреев, и беглецов из других местностей Волыни и Подолья, которых они прятали».

Кроме того, он подчеркнул: «Невинная смерть, причиненная только потому, что они были поляками, пугает огромной жестокостью».

Кроме того, Дуда подчеркнул, забывать о преступлении в Гуте Пеняцкой нельзя: «Мы, современные поляки, должны это нашим убитым соотечественникам. Но это также наш долг в отношении наших потомков: помнить и делать выводы».

Польский президент добавил: «Память о совершенном здесь резню также обязывает нас поддерживать прошлое на прочном фундаменте правды, а не фальши, забвения и вытеснения. Мы, поляки, хотим добрых отношений с украинцами».

Президент уточнил: «Наши народы нужны друг другу, чтобы обе наши государства были сильные и безопасные. И потому нам нужна также память и правда о том, что произошло здесь 28 февраля 1944 года — чтобы ничего подобного никогда больше не повторилось, и чтобы наши отношения поддерживались на прочных позициях и взаимном доверии».

Источник: https://donpress.com