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Эксперт: «Очень хорошая новость для пассажиров Укрзализныци»

26.02.2018 10:48
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Эксперт: «Очень хорошая новость для пассажиров Укрзализныци»

Вступает в силу соглашение, которое было подписано еще Балчуном с компанией Дженерал Электрик, и американцы поставят УЗ сначала тридцать локомотивов, стоимость которых достигает 140 миллионов долларов. Как передает replyua.net, об этом Соломон Манн, израильский эксперт, пишет на своей странице в Фейсбуке.

«Далее GE помогут на нескольких предприятиях Украины, в том числе на Крюковском заводе, наладить отверточную сборку локомотивов и тепловозов в количестве 140-175 штук с локализацией на 40%, а затем углубление локализации до 50% на ремонте и обновлении 75 локомотивов. Учитывая, что почти весь парк УЗ морально устарел на 80%, это очень хорошая новость для пассажиров», - отмечает Манн.

По его словам, похожий процесс идет и в Казахстане, и можно говорить о том, что от него действительно большая польза. Эксперт подчеркнул, что Украину можно поздравить – сотрудничество с одной из крупнейших компаний в мире сейчас необходимо как воздух, но это не произошло бы без участия Балчуна. 



Теги: Донбасс, новости, пассажиры, Укрзализниця
 
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