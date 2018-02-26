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Лавров назвал причину вторжения России в Украину: «кинули» Януковича
По утверждениям внешнеполитического ведомства Российской Федерации, конфликт на Донбассе начался из-за того, что Россия была вынуждена реагировать на нарушение договоренностей со стороны стран Европейского Союза. Таким образом, в России считают, что война на востоке Украинского государства была начата по той причине, что Евросоюз нарушил свои обязательства.
Как информирует replyua.net со ссылкой на PolitekA, такие заявления сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Другими словами, дипломат переложил вину за вторжение России в Украину на Европейский Союз.
В том числе, Сергей Лавров заявил, что страны Европы в 2014 году якобы засвидетельствовали договоренность между оппозиционерами и тогдашним украинским лидером Виктором Януковичем. Министр отметил: «В Украине могло бы никогда не быть ничего из того, что мы видим на сегодняшний день, если бы наши партнеры из Европы выстояли до конца в своей роли как гарантов этого соглашения. Если бы они тогда не сдались перед антигосударственным переворотом».
Также Сергей Лавров жалуется на «несправедливую реакцию» стран Европейского Союза в виде экономических санкций, которые были активированы практически сразу после российского вторжения в Украину. Однако при этом глава МИД России подчеркнул, что в Москве приняли такие действия Запада как данность.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Лавров, Янукович
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