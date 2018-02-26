Метели и снегопады укроют Украину в ближайшие дни

26.02.2018 12:48

В ближайшие дни, 27-28 февраля, по данным синоптиков, в Украине ожидаются метели, в некоторых регионах - сильные снегопады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, утром и днем ​​27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, снег, метель, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, днем ​​27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области ожидаются сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы.

Также в ведомстве сообщили, что в результате вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы в Украине ожидается снижение ночной (минимальной) температуры - 25-27 февраля в Киевской области до 17-22° мороза (в Киеве 16-19° мороза), местами по области до 24° мороза.

"26-27 февраля температура ночью 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза, в южной части температура существенно не изменится" , - добавили в ГСЧС.

Напомним, 26 февраля в Украине ожидается холодная погода.

Источник: https://from-ua.com