Мюнхен-2018: Новые вызовы безопасности и миротворцы на Донбассе

26.02.2018 14:58

Идея миротворцев ООН на оккупированном Донбассе получила мощную международную поддержку. Об этом свидетельствуют результаты разговоров Президента Украины Петра Порошенко с западными лидерами, и это подчеркивали участники 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся в Германии 16-18 февраля. Детальный обзор «украинского вопроса» в Мюнхене подготовил Центр общественного мониторинга и контроля.

Мировая гибридная война

На нынешней конференции в Мюнхене впервые о русско-украинском конфликте заговорили не как о частном деле Украины, с которым она должна справиться самостоятельно, а как о составной глобальной угрозы. Участники конференции вспоминали Россию только как агрессора и страну, которая пытается подорвать устоявшиеся нормы безопасности и демократические ценности. Речь идет прежде всего о боевых действиях в Украине и Сирии, вмешательстве в выборы США, многочисленных кибератаках и наращивании ядерного потенциала.

«Главный результат конференции заключается в том, что все понимают: нельзя позволить России играть по ее правилам», – прокомментировал мероприятие в Мюнхене министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В частности, председатель конференции Вольфганг Ишингер обратил внимание на рост напряжения между США и Северной Кореей, а также НАТО и Россией. А Герберт Макмастер, советник президента США по вопросам национальной безопасности, призвал западные страны увеличить расходы на оборону и усилить давление на Иран, Сирию, Северную Корею и страны, финансово их поддерживающие. Последняя ремарка, отмечают эксперты, была камнем именно в сторону РФ.

В то же время Президент Украины Петр Порошенко в своем выступлении отметил, что Россия сейчас ведет мировую гибридную войну: не только против нашего государства, но и против Европы и США. Это проявляется прежде всего во все большей популярности маргинальных правых и левых партий в мире, засилье пропаганды и фейковых новостей в СМИ, активной деятельности ботов в соцсетях и во многих других процессах, которые незаметно дестабилизируют мировой порядок.

Голубые каски на Донбассе

Мюнхенская конференция показала, что международные партнеры поддерживают идею размещения миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе. Эту тему Президент Украины подробно обсудил с Генсеком ООН, представителями США и стран Европы. В частности, о готовности предоставить свой контингент заявили Швеция и Финляндия.

Возможный вариант миротворческой миссии озвучил на конференции экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который также является внештатным советником Петра Порошенко. План не предусматривает участия российских или натовских солдат. По данным СМИ, миротворческая концепция Расмуссена заключается в размещении около 20 тысяч солдат, в том числе 4-5 тысяч полицейских на российско-украинской границе.

По словам главы государства, Украина открыта к диалогу и поиску компромиссов относительно перечня стран, которые могут участвовать в миротворческой операции. Однако принципиальным является невмешательство соседних стран, особенно России.

«Миротворцы имеют право разоружать незаконные вооруженные формирования. Миротворцы должны обеспечить отсутствие иностранных войск на оккупированной территории. Мы можем говорить, что обязательным компонентом должно быть присутствие миротворцев на неконтролируемом участке российско-украинской границы для того, чтобы остановить инфильтрацию российских войск и российских боеприпасов, горючего и военной техники на территорию Украины», – отметил Петр Порошенко и добавил, что Украина готова как можно быстрее перейти к обсуждению сути миссии.

Собственно, вопрос миротворцев должен был быть ключевым на встрече «нормандской четверки» в Мюнхене. Но «нормандский формат» не состоялся, поскольку немецкая делегация опоздала. Заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков считает, что помешали неотложные внутриполитические вопросы Германии – формирование коалиции для избрания нового правительства. В то же время двусторонняя встреча глав украинского и российского МИД в Мюнхене ни к чему не привела. Поэтому сейчас все зависит от того, будет ли политическая воля Кремля к сотрудничеству.

«Все зависит от того, согласится ли Россия отвести свои войска из Донбасса и позволить силам ООН взять под свой контроль ситуацию с безопасностью», – убежден Курт Волкер, специальный представитель США по вопросам Украины.

Путь в НАТО

В Мюнхене, кроме американских и европейских политиков, Президент встретился с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым обсудил перспективы более глубокого взаимодействия между Украиной и НАТО.

«Мы проговорили, и я получил полную поддержку законопроекта о национальной безопасности, законопроекта по реформам, который есть в составе нашего плана по НАТО», – рассказал глава государства.

Сами представители Альянса еще раз напомнили, что двери НАТО для Украины открыты. И вообще министры обороны западных стран высказались положительно о перспективах присоединения Украины к НАТО. Американский сенатор Линдси Грэм отметил, что Украина не должна оглядываться на мнение Кремля в своих решениях. В то же время, по мнению министра обороны Эстонии Юри Луйка, Украина имеет все шансы стать членом НАТО.

«Я не могу предсказать время. Но я всегда говорю своим украинским и грузинским коллегам: будьте терпеливы, работайте, будьте готовы, и, если появится возможность, – вы должны ее использовать», – отметил Луйк.

По мнению Николая Белескова, ключевая задача украинской делегации в Мюнхене была выполнена. Это – утверждение своей четкой позиции по миротворцам на Донбассе, которую поддерживают большинство партнеров, и о неизменности курса в ЕС и НАТО путем проведения соответствующих реформ.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля