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Мощное отключение света в ОРЛО: «Что-то происходит»

26.02.2018 07:17
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Мощное отключение света в ОРЛО: «Что-то происходит»

В ряде городов ОРЛО прошло кратковременное и мощное отключение света — одновременно исчезли каналы кабельного телевидения, отключилось электричество в домах и на предприятиях. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

Сбой длился недолго — всего несколько минут, однако «зацепил» не только Луганск, но и другие оккупированные территории.

«По всей республике говорят знакомые в том числе и я, что напряжение упало… пропали на пару минут кабельные каналы тв», — написал пользователь.

«Сейчас было кратковременное затухание электричества. Одновременно же отключились базовые станции Водафон. Что-то происходит», — говорится в сообщениях.

Местами сбой длился всего несколько секунд — свет мигнул и включился снова. «На 2 секунды, Лутугино», — сообщают местные жители.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, свет, ЛНР, ОРДЛО
 
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