НАБУ РОЗСЛІДУЄ НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ ТА МАХІНАЦІЇ В ДЕКЛАРАЦІЇ ДЕПУТАТА З ПАСПОРТОМ ІНШОЇ КРАЇНИ ВАДИМА РАБІНОВИЧА

Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила, що доручила НАБУ розслідувати два кримінальних провадження щодо депутата із ізраїльським паспортом Вадима-Давіда Рабіновича, що багато років дурить людей в нашій країні.

Відповідні відомості внесено до ЄРДР (єдиного реєстру досудових розслідувань). САП здійснює процесуальне керівництво розслідувань.

Сподіваюсь, що незабаром ми отримаємо у Раді подання на зняття недоторканості з Вадима-Давіда Рабіновича, так само, як і рішення про позбавлення його громадянства України та депутатського мандату.

Переконаний, що Рабіновичу не допоможуть його зв’язки в СБУ, гроші спонсорів, «рєшали» та політичний дах у владі, з якою він активно співпрацює.

Вірю, що нові антикорупційні органи спрацюють швидко та ефективно, бо вивести на чисту воду аферюжку Рабіновича - справа честі для правоохоронців й українського суспільства.

Джерело: https://www.facebook.com/kaplins