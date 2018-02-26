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НАБУ РОЗСЛІДУЄ НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ ТА МАХІНАЦІЇ В ДЕКЛАРАЦІЇ ДЕПУТАТА З ПАСПОРТОМ ІНШОЇ КРАЇНИ ВАДИМА РАБІНОВИЧА
Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила, що доручила НАБУ розслідувати два кримінальних провадження щодо депутата із ізраїльським паспортом Вадима-Давіда Рабіновича, що багато років дурить людей в нашій країні.
Відповідні відомості внесено до ЄРДР (єдиного реєстру досудових розслідувань). САП здійснює процесуальне керівництво розслідувань.
Сподіваюсь, що незабаром ми отримаємо у Раді подання на зняття недоторканості з Вадима-Давіда Рабіновича, так само, як і рішення про позбавлення його громадянства України та депутатського мандату.
Переконаний, що Рабіновичу не допоможуть його зв’язки в СБУ, гроші спонсорів, «рєшали» та політичний дах у владі, з якою він активно співпрацює.
Вірю, що нові антикорупційні органи спрацюють швидко та ефективно, бо вивести на чисту воду аферюжку Рабіновича - справа честі для правоохоронців й українського суспільства.
Джерело: https://www.facebook.com/kaplins
Теги: Украина, Донбасс, депутат, декларация, НАБУ
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