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Невероятно, но факт: вопреки лютым морозам, весна пришла в Украину

26.02.2018 09:30
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Невероятно, но факт: вопреки лютым морозам, весна пришла в Украину

В Ужгороде Закарпатской области, несмотря на значительное снижении суточной температуры до 7° С градусов мороза днем и до минус 12° С ночью, зацвел шафран

Шафран, или крокусы, расцвели на солнечных полянах и во дворах горожан.

Массовое цветение крокусов, в частности, краснокнижного шафрана Гейфеля, обычно начинается на Закарпатье во второй половине марта.

Однако длительное тепло, которое сейчас сменили неожиданные морозы, способствовали тому, что в городских условиях цветок распустился раньше.

Следует отметить, что первая волна первоцветов в Ужгороде прошла несколько недель назад.

Сейчас возле многоквартирных домов областного центра появляются новые поляны с подснежниками, белоцветами, эрантисами, примулами и другими ранними весенними цветами.

К слову, неизвестно, выстоят ли растения в условиях внезапного снижения температуры. Но уже среди цветущих клумб первоцветов сейчас появляются кустики с бутонами гиацинтов, нарциссов и тюльпанов. Кроме того, на декоративных фруктовых деревьях тоже сформировались первые соцветия.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, Ужгород, весна, шафран
 
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