Очередное "покращення": Гройсман наобещал украинцам золотые горы

26.02.2018 12:23

Украинские военнослужащие получат повышенные пенсии уже в марте-апреле этого года.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я обещал повысить пенсии военнослужащим – и мы это сделали. Как это будет происходить:

1. В среднем пенсии повысят на 1500 грн.

2. Перерасчет коснется 498 000 военных пенсионеров.

3. Пенсию пересчитают с 1 января 2018 года. Уже в марте-апреле люди получат новые суммы выплат.

4. Для повышения выделим более 7 млрд грн. Выплаты будут из Пенсионного фонда", – говорится в сообщении.

Источник: https://from-ua.com