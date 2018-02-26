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Очередное "покращення": Гройсман наобещал украинцам золотые горы

26.02.2018 12:23
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Очередное "покращення": Гройсман наобещал украинцам золотые горы

Украинские военнослужащие получат повышенные пенсии уже в марте-апреле этого года.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я обещал повысить пенсии военнослужащим – и мы это сделали. Как это будет происходить:

1. В среднем пенсии повысят на 1500 грн.

2. Перерасчет коснется 498 000 военных пенсионеров.

3. Пенсию пересчитают с 1 января 2018 года. Уже в марте-апреле люди получат новые суммы выплат.

4. Для повышения выделим более 7 млрд грн. Выплаты будут из Пенсионного фонда", – говорится в сообщении.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, военнослужащий, повышение, Гройсман, пенсии
 
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