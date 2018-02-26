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Парубий сделал громкое заявление о досрочных выборах
Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в Украине не будет досрочных выборов в парламент. Об этом он сказал во время согласительного совета, комментируя выступления нескольких представителей от фракций, передает УП.
"Во время согласительного совета уже в нескольких выступлениях услышал о досрочных парламентских выборах. Давайте отставим эту тему в сторону. Сколько работает Верховная Рада, столько же и ходят слухи о досрочных выборах", - сказал Парубий.
"У меня нет никаких сомнений, что сценарий дестабилизации досрочных выборов - это внешний сценарий. И хочу вам сообщить, что выборы в Верховную Раду состоятся согласно Конституции - в последнее воскресенье октября 2019 года", - добавил он.
Парубий отметил, что депутатам следует думать не о выборах, а о стабильной работе парламента, чтобы ВР демонстрировала качественную и эффективную работу.
Перед этим депутат от группы "Воля народа" Степан Ивахив заявил, что досрочные выборы в парламент возможны уже ближайшей осенью.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, выборы, Парубий
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