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Сколько стоят спортивные победы в Украине
25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхане завершились XXIII Зимние Олимпийские игры. Украинскую копилку спортивных достижений пополнил лыжник из Николаева Александр Абраменко, который получил «золото» во фристайле. Это первая в истории нашего государства олимпийская награда в этом виде спорта, что делает ее вдвойне ценнее, ведь традиционно Украина завоевывает немного медалей на зимних играх. Министерство молодежи и спорта уже распорядилось о выплате чемпиону 3,3 млн грн денежного вознаграждения, а в Николаевской ОГА заверили, что помогут Александру с решением квартирного вопроса. Центр общественного мониторинга и контроля решил проанализировать ситуацию с материальным обеспечением спортсменов в Украине.
Надбавки, премии, зарплаты
На сегодняшний день олимпийские премии в Украине значительно выше, чем в большинстве европейских стран. Наши атлеты получают 125 тыс. долл. за «золото», 80 тыс. долл. – за «серебро» и 55 тыс. долл. – за «бронзу». Даже в США эти суммы существенно меньше: за призовые места в Южной Корее американским спортсменам выплатят 37,5 тыс. долл., 22,5 тыс. долл. и 15 тыс. долл. соответственно. А в некоторых государствах, например, в Норвегии, Швеции и Великобритании, для олимпийцев вообще не предусмотрены премиальные за победы.
В Украине на большие гонорары могут рассчитывать не только участники Олимпиад. В 2016 году правительство вдвое увеличило премии для призеров чемпионатов мира и Европы. Так, золотая медаль Чемпионата мира влечет за собой выплату 100 тыс. грн, серебряная – 70 тыс. грн, а бронзовая – 50 тыс. грн. Ранее атлеты получали 50, 35 и 25 тыс. грн соответственно. Выросли вознаграждения и для победителей Кубков мира, международных юношеских и юниорских соревнований, Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы среди неолимпийских видов спорта.
С этого года украинские паралимпийцы и дефлимпийцы также смогут рассчитывать на высокие призовые. Их размер наконец-то сравняется с суммами, которые получают олимпийцы.
«Это один из реальных, европейских шагов по обеспечению равенства, социальной справедливости и недискриминации прав и свобод человека с инвалидностью в Украине», – отметил Министр молодежи и спорта Игорь Жданов.
А вот зарплаты наших спортсменов трудно назвать высокими. В профильном министерстве отмечают, что работают над их увеличением. По утверждению министра молодежи и спорта, базовая ставка атлета еще в 2015 году составляла 3-5 тыс. грн в месяц, сегодня суммы значительно выросли.
«Штатная зарплата спортсмена составляет 12-15 тыс. грн в месяц, они могут еще получать стипендию Президента, от 6 до 12 тыс. в месяц. Может набегать неплохо, но надо закрепить этот процесс, чтобы у меня не было жалоб наших спортсменов относительно низкого качества социально-бытовых условий их жизни. Сейчас мы поставили задачу поднять зарплаты ведущим спортсменам, их 100 человек, хотя бы, чтобы они получали 1-1,5 тыс. долл. в месяц», – рассказывает глава ведомства Игорь Жданов.
В конце 2017 года глава государства Петр Порошенко назначил упомянутые стипендии 55 спортсменам-паралимпийцам и дефлимпийцам и 20 их тренерам. А в начале этого года такое денежное «поощрение» получили 48 спортсменов и 42 тренера по олимпийским видам спорта.
Без баз, но с господдержкой
Чтобы показывать высокие результаты на престижных международных соревнованиях, спортсмены нуждаются в олимпийских базах и тренировочных центрах. По словам украинских чемпионов, в Украине немного таких мест.
«Если сравнивать, например, цели – просто тренироваться или тренироваться, чтобы рассчитывать на медали высших категорий – это, конечно, должны быть соответствующие условия. У нас, к сожалению, их нет», – отмечает олимпийский чемпион 2016 года, гимнаст Олег Верняев.
Государство унаследовало спортивную инфраструктуру из Союза, которая за годы существенно устарела и требует значительных финансовых вливаний и строительства новых объектов. Но, по словам экспертов, это не входит в перечень неотложных государственных задач из-за более серьезных вызовов, с которыми Украина столкнулась за последние 4 года.
«Страна, которая воюет, не может полноценно финансировать спорт. Также ментально смещен круг интересов и главных приоритетов, спорт не является чем-то основным», – объясняет спортивный эксперт и обозреватель Дмитрий Лазуткин.
Поэтому нередко украинцы вынуждены тренироваться за рубежом. В частности, Александр Абраменко отрабатывал элементы своей программы в Финляндии. Компенсировать отсутствие условий в Украине власть пытается государственной поддержкой, благодаря которой спортсмены получают возможность оттачивать навыки на сборах в Европе и других странах.
«Мы ни в чем не нуждаемся. И ездим на те сборы, которые запланированы. Финансирование со стороны министерства идет в полном объеме», – делится своим опытом Абраменко.
Впрочем, несмотря на непростые условия, развитие спортивной инфраструктуры все же происходит. Только за прошлый год были созданы два государственных центра олимпийской подготовки по легкой атлетике в Сумской и Волынской областях, а в Николаеве построили новый корпус специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по фехтованию. В правительстве отмечают, что благодаря децентрализации объединенные территориальные общины могут активно влиять на ситуацию. По информации Министерства молодежи и спорта, в 2017 году в регионах было профинансировано 84 спортивные проекта на сумму в 374 млн грн. Средства поступали через Государственный фонд регионального развития (ГФРР).
«Это более 10% от всего объема финансирования ДФРР. Мы впервые видим такой показатель развития спортивной инфраструктуры в регионах», – отметил Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.
По словам председателя Национального Олимпийского комитета Сергея Бубки, украинские спортсмены уже активно готовятся к летней Олимпиаде, которая состоится в 2020 году в Токио. Комитет вместе с Министерством определили 19 приоритетных видов спорта, которые получат максимальную государственную поддержку и финансирование в течение следующих двух лет. Эксперты надеются, что это принесет ожидаемые результаты, и наши атлеты смогут завоевать больше наград, чем на предыдущих играх.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Украина, Донбасс, спорт, победа, Олимпиада-2018
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