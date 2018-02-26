Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Тимошенко готовит «план» по разрешению конфликта на Донбассе

26.02.2018 20:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Тимошенко готовит «план» по разрешению конфликта на Донбассе

Лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что готовит дополнительный стратегический план по разрешению военного конфликта в Донбассе.

В ходе заседания cогласительного совета Верховной Рады она отметила: «Сейчас в больших аналитических кругах обсуждается дополнительный стратегический план приведения в Украину мира. Совместно с представителями Украины, в том числе в этой работе принимают участие представители нашей команды. Мы верим, что мир в Украине будет установлен, если высшее руководство страны захочет не зарабатывать на крови и на войне, а хочет мир установить».

Однако, она не уточнила, кто составляет этот план и в чем он заключается.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, конфликт, Тимошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх