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Тимошенко готовит «план» по разрешению конфликта на Донбассе
26.02.2018 20:17
Лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что готовит дополнительный стратегический план по разрешению военного конфликта в Донбассе.
В ходе заседания cогласительного совета Верховной Рады она отметила: «Сейчас в больших аналитических кругах обсуждается дополнительный стратегический план приведения в Украину мира. Совместно с представителями Украины, в том числе в этой работе принимают участие представители нашей команды. Мы верим, что мир в Украине будет установлен, если высшее руководство страны захочет не зарабатывать на крови и на войне, а хочет мир установить».
Однако, она не уточнила, кто составляет этот план и в чем он заключается.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, конфликт, Тимошенко
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