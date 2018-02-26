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В Ивано-Франковской области лошадь спасла пьяного хозяина

26.02.2018 14:37
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В Ивано-Франковской области лошадь спасла пьяного хозяина

В Ивано-Франковской области, неподалеку от села Глубокая, кобыла помогла полицейским спасти жизнь пьяному мужчине. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Животное, которое ходило по дороге без хозяина, привлекло внимание правоохранителей. Когда копы попытались поймать кобылу, они увидели, что в снегу на обочине лежит неизвестный мужчина.

"У него были признаки сильного алкогольного опьянения, и его уже изрядно присыпало снегом. Мужчину так разморило, что он не мог сообщить патрульным ни своего имени, ни где проживает. Единственное о чем узнали от него полицейские, что животное – это его кобыла Мышка",- говорится в тексте.

Где живет мужчина патрульным сообщил его знакомый. Он как раз позвонил владельцу Мышки на мобильный и, узнав о неприятности, пришел помочь.

"Кобыла Мышка послушно позволила вести себя за удила, а вот ее владелец не мог самостоятельно передвигаться и его пришлось нести до самого дома", - указывается в сообщении.

Мужчину довели домой, а Мышка самостоятельно зашла в конюшню.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Ивано-Франковск, лошадь, пьяный
 
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