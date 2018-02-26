Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине изменились правила обращения к врачам

26.02.2018 11:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине изменились правила обращения к врачам

Уже с апреля этого года в Украине полностью изменятся правила приема пациентов. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, специалисты (семейные врачи и педиатры) будут принимать пациентов только после того, как будут заключены специальные меморандумы. Чтобы реализовать масштабную программу, ранее в стране была создана Национальная служба здоровья, бюджет которой превышает восемь миллиардов гривен.

«Если раньше существовала возможность сразу безвозмездно записаться к узкопрофильным специалистам, теперь получить эту услугу бесплатно можно будет только после консультации у семейного врача», - объяснили эксперты. То есть теперь сначала нужно будет записаться к семейному доктору, пройти консультацию, после чего он решит, к какому узкопрофильному специалисту должен обратиться пациент. 

«Если раньше каждый украинец был прикреплен к участковому врачу, сейчас заключать договор можно с тем врачом, которого вам порекомендовали или который вам понравился. Если же по каким-либо причинам работа терапевта или педиатра не устраивает, пациент имеет права в любой момент отказаться от услуг этого медика и заключить меморандум с другим специалистом», - пояснили эксперты. 



Теги: Донбасс, врачи, медицина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх