В Украине изменились правила обращения к врачам

26.02.2018 11:40

Уже с апреля этого года в Украине полностью изменятся правила приема пациентов. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, специалисты (семейные врачи и педиатры) будут принимать пациентов только после того, как будут заключены специальные меморандумы. Чтобы реализовать масштабную программу, ранее в стране была создана Национальная служба здоровья, бюджет которой превышает восемь миллиардов гривен.



«Если раньше существовала возможность сразу безвозмездно записаться к узкопрофильным специалистам, теперь получить эту услугу бесплатно можно будет только после консультации у семейного врача», - объяснили эксперты. То есть теперь сначала нужно будет записаться к семейному доктору, пройти консультацию, после чего он решит, к какому узкопрофильному специалисту должен обратиться пациент.



«Если раньше каждый украинец был прикреплен к участковому врачу, сейчас заключать договор можно с тем врачом, которого вам порекомендовали или который вам понравился. Если же по каким-либо причинам работа терапевта или педиатра не устраивает, пациент имеет права в любой момент отказаться от услуг этого медика и заключить меморандум с другим специалистом», - пояснили эксперты.