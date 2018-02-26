Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине на 27 февраля объявили штормовое предупреждение

26.02.2018 10:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине на 27 февраля объявили штормовое предупреждение

В большинстве областей Украины на 27 февраля объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"По данным Гидрометцентра, утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, снег, метели, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с; днем 27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы", - говорится в сообщении.

26-27 февраля температура ночью 14-20 ° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25 ° мороза; в южной части температура существенно не изменится.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, погода, штормовое предупреждение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх