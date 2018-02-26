В Украине на 27 февраля объявили штормовое предупреждение

26.02.2018 10:17

В большинстве областей Украины на 27 февраля объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"По данным Гидрометцентра, утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, снег, метели, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с; днем 27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы", - говорится в сообщении.

26-27 февраля температура ночью 14-20 ° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25 ° мороза; в южной части температура существенно не изменится.

Источник: https://from-ua.com