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В Украине построят новый международный аэропорт
Мининфраструктуры обнародовало план строительства воздушной гавани под Белой Церковью
К 2020 году в Украине планируют ввести в эксплуатацию новый международный аэропорт – "Белая Церковь". Воздушная гавань должна появиться на базе аэродрома под Белой Церковью.
Согласно проекту Мининфраструктуры Украины, аэропорт будет обслуживать как грузовые, так и пассажирские авиаперевозки. Также аэропорт "Белая Церковь" должен включать центр технического обслуживания и ремонта воздушных судов.
Предварительная стоимость проекта – 52 миллионов евро.
"Возможные источники финансирования – из городского, областного, государственного бюджетов, частные инвесторы, льготное кредитование и/или гранты от международных финансовых организаций", – отметили в Мининфраструктуры.
В целом власти планируют увеличить оборот внутренних перевозок. Отмечается, что рынок воздушных перевозок с 2013 по 2014 годы переживал застой, темпы пассажирооборота неуклонно падали – с 8,4 млн в 2012-м до 6,8 млн. Однако в 2017 году наступил перелом – пассажиропоток увеличился на 17,6% или 930 тыс. пассажиров.
Планируется в рамках проекта провести такие работы:
- реконструкция аэродрома;
- строительство перрона, мультимодального погрузочно-логистического комплекса и пассажирского терминала;
- сооружение специальных зданий и сооружений для ведения аэропортовой деятельности;
- установка радиотехнического оборудования, средств посадки и светосигнальной системы.
В частности, планируют создать систему водоотведения, очистных сооружений, возвести ограждение и установить сигнализацию. Также предполагается покупка техники и оборудования для содержания взлетно-посадочной полосы. Планируют построить ангары для центра техобслуживания.
Истоник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, аэропорт, Белая Церковь
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