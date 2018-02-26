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В Украине запретили партию вакцины от кори

26.02.2018 19:52
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В Украине запретили партию вакцины от кори

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила на территории Украины партию вакцины от кори, паротита и краснухи "Приорикс".

Об этом говорится в в соответствующем распоряжении.

В нем отмечается, что партия вакцины запрещена на основании "установление факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства".

По данным Министерства здравоохранения производитель вакцины - итальянская компания "Фидия Фармацеутици С.П.А.", а упаковкой и выпускающим контролем качества занимается российская ООО "Смит Кляйн Бичем-Биомед".

Минздрав поручил реализаторам вакцины изъять ее из обращения для дальнейшей утилизации или уничтожения.

Контроль за выполнением поручения будут осуществлять территориальные органы Гослекслужбы. При его невыполнении предусмотрена ответственность.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, вакцина, запрет, корь
 
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