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Блогер: у россиян хотя бы теоретически есть альтернатива, у нас ее нет – Порошенко, Тимошенко и прочая «протухшая селедка»
Как передает replyua.net, украинский блогер и журналист Алексей Заводюк в своем блоге пишет о том, что в преддверии выборов России он посмотрел интервью Григория Явлинского для НТВ. Блогер отмечает, самое интересное, что журналистка НТВ все 30 минут интервью донимала вопросами: «а вот в Украине ужасная русофобия! А США нас не любят! А в СирииИГИЛ! А в Британии проблемы!».
На все эти попытки построить разговор, как прописано в российской пропаганде Явлинский ответил, что ему все равно что происходит в Украине, в США, в Сирии и Британии, интересует только то, что происходит в России. По мнению Явлинского, россиянам нужно уйти с Донбасса, жить с соседями в мире и заниматься своей страной.
Алексей Заводюк отмечает, что Путин на его фоне просто коротышка, но рейтинг этого коротышки 50%, а у Явлинского 1%. По словам Алексея Заводюка, в чем-то можно завидовать россиянам. У них есть альтернатива Путину: Явлинский и Навальный.
Пусть теоретически и без шансов, но у них есть за кого голосовать, а у нас альтернативы нет – Порошенко, Тимошенко и прочая «протухшая селедка» – это выбор без выбора. Народ идет за Саакашвили или зовет в президенты Вакарчука, от политической бедности. Больше звать некого.
По словам блогера, есть у Явлинского одна вредная иллюзия – он постоянно повторяет тезис, что, если будет равная политическая конкуренция и свободный доступ к телевидению, он сможет победить Путина. Политик ошибается. Даже при равной конкуренции и честных выборах он не победит Путина.
Явлинский говорит простые и понятные вещи, очевидно правильные, объясняет их на простых примерах, понятных даже детям, но, даже такие простые и очевидные идеи народ не воспринимает.
Очевидно, даже к простым и справедливым идеям, люди в России еще не готовы, еще хочется поискать свой, особенный, неповторимый путь. Есть необходимость что-то доказывать этому миру. У нас другая беда, народ все понимает, но реализовать не может.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Российская Федерация, выборы президента, Порошенко, Тимошенко, Навальный, Явлинский
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