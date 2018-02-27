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Будут сотни погибших: в России говорят об ударе по Украине в ближайшие дни

27.02.2018 19:11
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Будут сотни погибших: в России говорят об ударе по Украине в ближайшие дни

В ближайшие дни на востоке Украины могут возобновиться боевые действия с целью сорвать президентские выборы в РФ, запланированные на 18 марта.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский пропагандист, доверенное лицо президента России Сергей Марков.
Пропагандист заявил, что украинские СМИ якобы начали активно говорить о высокой вероятности вторжения российских войск в Украину и о необходимости дать отпор российскому вторжению на Донбассе. По его мнению, это может быть признаком масштабной провокации со стороны Киева.
Кремлевский пропагандист пишет, что Украина таким образом якобы хочет повлиять на исход президентских выборов в РФ. Марков также придумал историю о возможном ударе украинской армии по центру Донецка, Луганска или Горловки.
“С сотнями погибших. После этого ВСУ прекратят военные действия. И будут ждать реакции населения России. Россия в результате окажется в очень трудной ситуации. Жестко ответить? Но ведь боевые действия уже прекратились. Ограничиться заявлениями? Тогда Путин будет обвинен в неспособности защитить русских на Донбассе и начнется резкое падение его рейтинга накануне президентских выборов”, – отметил пропагандист.
Марков признался, что дальнейшая агрессия РФ станет причиной введения против нее новых санкций. Тем не менее его заявление можно расценивать, как намерение Кремля переложить на Украину вину за возможную эскалацию конфликта на Донбассе пророссийскими боевиками.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, погибший, наступление
 
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