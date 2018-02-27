- На Донбассе добыты новые доказательства финансирования Россией террористов19:59
- Будут сотни погибших: в России говорят об ударе по Украине в ближайшие дни19:11
- Корнейчук: Почему в Украине хороших политиков не будет никогда18:24
- Ближайший соратник Захарченко Ташкент "завербован" СБУ? В России сообщили, кто разваливает "ДНР" изнутри по заказу Украины. ВИДЕО16:41
- Офис венгерского союза в Ужгороде подожгли второй раз за месяц15:31
- В Украине за год в два раза больше стали торговать людьми14:50
- Непригодным по состоянию здоровья военным хотят разрешить служить в ВСУ14:32
- К границам Украины приблизилась российская военная техника14:11
- Зима задержится: Синоптики прогнозируют еще месяц холодов12:21
- Даже Кабмин не знает, как взлетят тарифы на газ. Что в Украине дорожает с марта 09:11
Будут сотни погибших: в России говорят об ударе по Украине в ближайшие дни
В ближайшие дни на востоке Украины могут возобновиться боевые действия с целью сорвать президентские выборы в РФ, запланированные на 18 марта.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский пропагандист, доверенное лицо президента России Сергей Марков.
Пропагандист заявил, что украинские СМИ якобы начали активно говорить о высокой вероятности вторжения российских войск в Украину и о необходимости дать отпор российскому вторжению на Донбассе. По его мнению, это может быть признаком масштабной провокации со стороны Киева.
Кремлевский пропагандист пишет, что Украина таким образом якобы хочет повлиять на исход президентских выборов в РФ. Марков также придумал историю о возможном ударе украинской армии по центру Донецка, Луганска или Горловки.
“С сотнями погибших. После этого ВСУ прекратят военные действия. И будут ждать реакции населения России. Россия в результате окажется в очень трудной ситуации. Жестко ответить? Но ведь боевые действия уже прекратились. Ограничиться заявлениями? Тогда Путин будет обвинен в неспособности защитить русских на Донбассе и начнется резкое падение его рейтинга накануне президентских выборов”, – отметил пропагандист.
Марков признался, что дальнейшая агрессия РФ станет причиной введения против нее новых санкций. Тем не менее его заявление можно расценивать, как намерение Кремля переложить на Украину вину за возможную эскалацию конфликта на Донбассе пророссийскими боевиками.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, погибший, наступление
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке20:21
- "Укрзализныця" в очередной раз "забила" на Луганскую область20:17
- «Отжимают?»: дончане сообщают об «обысках и арестах» в гостинице «Ramada»18:49
- Поклонник «ДНР»: оборудование Vodafone в Донецке не украли, но связи нет18:03
- Боевикам на подмогу прибыла группа сербских снайперов17:20
- Ближайший соратник Захарченко Ташкент "завербован" СБУ? В России сообщили, кто разваливает "ДНР" изнутри по заказу Украины. ВИДЕО16:41
- Жителей оккупированного Донбасса скоро некому будет лечить: боевики угрожают медикам15:56
- Арест "министра ДНР" у Захарченко: ветеран разведки раскрыл причины15:09
- Потери России на Донбассе: следком РФ решили "повесить" гибель журналиста "Первого канала" на военнослужащего ВСУ13:29
- Рада отменила админарест за незаконный въезд в ОРДЛО13:12
- Уникальные методики очищения сосудов головного мозга20:41
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке20:21
- "Укрзализныця" в очередной раз "забила" на Луганскую область20:17
- На Донбассе добыты новые доказательства финансирования Россией террористов19:59
- Это удивительные причины, по которым вы должны распространять соль вокруг своего дома19:38
- Будут сотни погибших: в России говорят об ударе по Украине в ближайшие дни19:11
- «Отжимают?»: дончане сообщают об «обысках и арестах» в гостинице «Ramada»18:49
- Корнейчук: Почему в Украине хороших политиков не будет никогда18:24
- Поклонник «ДНР»: оборудование Vodafone в Донецке не украли, но связи нет18:03
- Причина - не война: почему украинцы стали реже ездить на работу в Россию17:46
- Уникальные методики очищения сосудов головного мозга20:41
- Это удивительные причины, по которым вы должны распространять соль вокруг своего дома19:38
- Причина - не война: почему украинцы стали реже ездить на работу в Россию17:46
- Разгрузочный день на чае: эффективный способ быстро сбросить лишнее17:02
- В Украине курицы несут яйца золотые. Эксперт объяснил, почему дорожают куриные яйца16:20
- Даже Кабмин не знает, как взлетят тарифы на газ. Что в Украине дорожает с марта 09:11
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- Четыре эффективных способа избавиться от насморка18:20
- Как перестать обижаться? 6 действенных способов10:02
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево09:45
- Тревожные новости пришли из ОРДО
- Вернуть неподконтрольный Донбасс: названы три варианта
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших»
- Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий
- Соцсети сообщают о полупустых пунктах пропуска у линии разграничения
- Vodafone вернулся на часть оккупированного Донбасса
- Российский МИД готовит Донбасс к "большой войне"
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко
- Как избавиться от мук на донбасских КПВВ