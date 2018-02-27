Даже Кабмин не знает, как взлетят тарифы на газ. Что в Украине дорожает с марта

27.02.2018 09:11

Весной украинцев ждут новая минимальная зарплата, рост цен на продукты, повышение тарифов на отопление и газ, а также на проезд в поездах. Зато есть и хорошие новости: обещают запустить 4G, сообщают vesti-ukr.com.

Новая зарплата

На днях вице-премьер-министр Павел Розенко подтвердил планы властей повысить украинцам минимальную заработную плату уже даже с марта. Речь идет о повышении минималки с 3723 грн до 4100 грн. Впрочем, даже 4100 грн украинцам светит лишь при условии, что Рада успеет утрясти все бюрократические заморочки, связанные с этим вопросом.

Но Розенко поспешил заверить, что благодаря существенному увеличению поступлений в бюджет Пенсионного фонда, повышение заработной платы реалистично. Правда, МВФ категорически против этого. Там считают, что без реального роста экономики поднимать зарплату не стоит. Это может привести лишь к инфляции и росту цен.

Кроме того, как уже показал опыт предыдущего повышения минималки, это становится сильным ударом для малого бизнеса. Чтобы не платить больше налогов, предприниматели переводят людей на полставки или же их официально не оформляют. «Бизнес загоняют в такую ситуацию, что нам либо закрываться, либо выживать нелегально», — откровенничает владелец кофейни Олег Т.

Продукты дорожают

Весной традиционно прогнозируют подорожание продуктов. В ассоциации «Укрцукор» заявили, что уже в марте сахар повысится в цене на 5–10%. Подтянутся и другие продукты — мясо, молочные товары и овощи. Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил «Вестям» причины. «Молочка будет расти в цене только потому, что у нас продолжает падать поголовье — естественно, мяса и молока становится меньше. Аналогичная история и с салом, которое дорожает. Поголовье свиней снижается из-за африканской чумы», — говорит Пендзин.

Существенно подорожают овощи. «Это связано с ценами на солярку и электроэнергию. Самые дорогие — тепличные. Производители уже говорят, что не могут потянуть такое повышение тарифов», — сказал экономический эксперт Александр Охрименко. Пендзин добавляет, что хранение овощей тоже предполагает затраты, которые потом отражаются на итоговой стоимости товара.

Глава Украинской ассоциации поставщиков супермаркетов Алексей Дорошенко говорит, что весной дешеветь вряд ли что-то будет.

Даже яйца, которые традиционно каждый год в январе начинают падать в цене, в этом году изменили своей традиции. Возможно, это сговор наших производителей. Куриное мясо будет немного расти в цене, примерно на 2–3%. Предпосылок для его удорожания нет, но поскольку другое мясо будет повышаться в цене, то курятина подтянется за ним

Алексей Дорошенко

«Дорожать немного будут бананы, поскольку в этом году неурожай. А что касается импортного алкоголя, то его уже завезли по курсу 29 грн/$, и даже если доллар будет дешеветь, цена не поменяется. Изменятся цены, причем не в сторону понижения, если вырастет минимальная зарплата до 4100 грн. Причем на все», — говорит «Вестям» Дорошенко.

Что с курсом

Важный фактор, влияющий на цены, — курс гривны. Финансовый эксперт Алексей Кущ говорит, что весной курс ожидается в среднем на уровне 27 грн/$. «В случае укрепления гривны он будет 26,5 грн/$, при ослаблении — 27,5 грн/$. Дело в том, что весной начнется посевная, и аграрии будут заводить валюту, обменивать свои валютные заначки на гривны для закупки топлива и удобрений. Поскольку у нас существует некая договоренность с аграриями, укрепиться гривне не дадут. Чтобы фермеры могли менять валюту по выгодному курсу, НБУ будет искусственно его держать», — говорит «Вестям» Кущ.

Впрочем, его коллега Василий Невмержицкий считает, что весной курс будет в коридоре 28–29 грн/$. «Все праздники закончились, включая и китайский Новый год. Экономическая активность будет расти, но, к сожалению, иностранные инвесторы к нам не придут. Они хотят покупать ценные бумаги на короткий период под хорошие проценты, а на длинный период — опасаются скачков курса», — отметил Невмержицкий.

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Коммуналка будет расти

Нет хороших новостей и по коммуналке. Что касается цен на газ и тарифов на отопление и горячую воду, то пока эксперты сходятся в одном: они будут расти. Вопрос — на сколько. «Пока нет ясности в этом вопросе. Даже премьер не знает, как изменятся цены на газ. Он бы хотел, чтобы цены росли на 3% каждый квартал, но МВФ категорически против. Возможно, цена вырастет на 40%. Конечно, отопление и горячая вода подорожают», — полагает директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

Еще один энергетический эксперт Валентин Землянский говорит о двух возможных вариантах. «Первый вариант под кодовым названием «МВФ». Согласно меморандуму, цена на газ для населения должна быть такой же, как для промышленников. В таком случае она должна вырасти на 60–70%. Это, в свою очередь, отразится на тарифах на отопление, которые увеличатся на 50%. Есть второй вариант, который предлагает правительство: поэтапное повышение цены на 2–3% в квартал. В таком случае к новому отопительному сезону цена увеличится на 10%, а тарифы вырастут минимально — на 2–5%. Также есть еще вариант, что постановление №187, которое все-таки предусматривает регулирование цены на газ, с 1 апреля может быть продлено, тогда тарифы пока останутся такими же», — говорит Землянский.

Зато с электроэнергией ситуация ясна: она дорожает уже с 1 марта. Если сейчас первые 100 кВт•ч электроэнергии обходились в 71,4 грн (71,4 коп. за каждый кВт•ч), каждый следующий киловатт стоил 1,29 грн. То с 1 марта первые 100 кВт•ч будут стоить уже 90 грн, а каждый следующий — 1,68 грн

Кроме того, возможно, с 1 апреля жильцы ОСМД начнут получать монетизированную субсидию, но только на вывоз мусора и уборку придомовой территории. Это будет пилотный проект. Правда, получится ли такой эксперимент — пока неясно, потому что денег в бюджете на это не предусмотрено.

Охотники за долгами

С 1 апреля заработают мобильные группы по взысканию задолженностей. «Мобильные группы и штабы заработают по всей стране по закону об алиментах, а с 1 апреля мы запустим такую же работу по взысканию задолженности по зарплате», — сказал министр юстиции Павел Петренко. По словам министра, сейчас задолженность по зарплате составляет 2,7 млрд грн, и только в органах исполнительной службы находится документов и решений судов на 0,5 млрд грн.

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Очереди за биометрикой

Вице-премьер Степан Кубив заверил, что уже с марта решится вопрос с выдачей загранбиопаспортов. Он сказал, что полиграфкомбинат «Украина» запустил дополнительную линию персонализации документов и это решит проблему за три месяца. Но в сервисе «Готово», куда мы позвонили под видом клиентов, нас заверили, что очереди сейчас есть. «Ждать придется месяц-полтора как минимум», — сказали нам сотрудники сервиса.

Дорогие поезда

В апреле подорожают билеты на поезда. Первый раз цену на 12% поднимут в апреле и еще раз на 12% — в октябре. В УЗ традиционно за счет повышения обещают улучшить качество перевозок. В итоге же пассажиры, которые едут, например, в купе поезда №141 Киев — Львов вместо 242,55 грн заплатят 271,65 грн. А место в купе поезда №64 Киев — Харьков будет стоить не 298 грн, а 333,76 грн.

Старт 4G

Уже в марте в Украине появятся первые зоны 4G. Сейчас мобильные операторы заканчивают процедуру оформления документов и тестируют связь. «Это будут отдельные фрагменты, и до середины года появятся лишь пятна покрытия в городах-миллионниках. Операторы пока получили частоту 2600 МГц, которая дает небольшой радиус, а уже с июля заработает современная частота в 1800 МГц. Покрытие будет больше, поэтому 4G появится во всех городах, областных центрах, и до конца года связь заработает полноценно», — рассказал «Вестям» эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич.